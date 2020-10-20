تنفيذ 12 ألف مشروع للشباب بـ1.8 مليار جنيه في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن تنفيذ ١٢ ألف و٥٩٦ مشروعا ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بتكلفة مليار و٨٠٥ ملايين و٩٤ ألف جنيه، توفر ٤٣ ألف و٣٠٣ فرص عمل لشباب وأبناء المحافظة.وأوضح العربي الشبراوي، مدير "مشروعك" بالمحافظة، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها (تجارة سيراميك، مفروشات، مصنع أعلاف، أسمدة عضوية، ملابس، صناعات كهربائية، مستلزمات طبية، مصنع أرز، حظيرة مواشي، تجارة حبوب، ورشة موبيليا، وغيرها).وأضاف مدير "مشروعك"، أن مركز ومدينة الزقازيق وحي أول وثان جاؤوا في المركز الأول، بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٢٨٧ مشروع بقيمة ٢٥٧ مليون و٢٩٦ ألف و٤٠٠ جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٥٩٨ مشروع بقيمة ٢٣٣ مليون و٦٧٥ ألف و٢٥٠ جنيه، يليه في المركز الثالث مركز بلبيس بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها، وصلت إلى ١٦٤٥ مشروع بقيمة ٢١٤ مليون و٣٤٠ ألف و٦٥ جنيه.