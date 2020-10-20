الصين: ديون بعض الدول ليست مسئوليتنا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، اليوم الثلاثاء، إن الصين ليست مسئولة عن مشاكل الديون لبعض الدول، مشيرًا إلى أن الاستحقاقات التجارية للدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وقروض المؤسسات المالية الدولية تشكل الأغلبية في ديون الكثير من تلك الدول.وأضاف جيان- في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- أن مشاكل الديون في بعض الدول ترتبط بالأوضاع الاقتصادية فيها وتغير بيئة الاقتصاد الكلي العالمي وعناصر أخرى.وتابع أن الصين لم ولن تجبر الدول المعنية على سداد ديونها، وإنما تتواصل معها عبر القنوات الثنائية، أو تقوم بإعفاء وتقليل الديون بناء على احتياجات الدول المعنية، لافتًا إلى أن الصين تشارك الآن بشكل إيجابي في مبادرة مجموعة العشرين لتأجيل سداد ديون الدول الأشد فقرًا، وتعمل مع الأطراف كافة؛ للتخفيف من التأثيرات السلبية الناجمة عن وباء كورونا الجديد (كوفيد- 19) على اقتصادات الدول.