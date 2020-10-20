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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

حصاد 226 ألف فدان أرز وكبس 271 ألف طن قش بالشرقية

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 02:49 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
سارة الوردانى
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أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن الانتهاء من حصاد 226 ألف و253 فدان مزروع بمحصول الأرز، بالإضافة إلى كبس وتجميع 271 ألف و280 طن قش، منذ بدأ موسم الحصاد، مشيرًا إلى أن المساحة المزروعة بمحصول الأرز هذا العام بلغت 235 ألف 176 فدان بنطاق دائرة المحافظة.

وأكد غراب، في بيان، على الجهات المعنية بضرورة تذليل كافة العقبات أمام المزارعين أثناء موسم حصاد الأرز وتجهيز المخازن ومراكز التجميع لضمان الحفاظ على جودة المحصول باعتباره ثروة زراعية وقومية هامة، مشددًا على بذل الجهود اللازمة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لمحاربة الحرق المكشوف لقش الأرز وتعظيم سبل الاستفادة منه واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

وفي هذا الإطار صرح المهندس علي لاشين، وكيل وزارة الزراعة، أنه تم تجهيز 214 نقطة تجميع بنطاق المحافظة لاستلام وكبس 470352 طن قش أرز من المزارعين،لافتًا إلى أنه تم كبس وتجميع 271 ألف و280 طن وتحرير 267 محضر مخالفات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحصيل الغرامات الفورية، كذلك اتباع كل السبل المتاحة لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز لمواجهة السحابة السوداء والحد من التلوث البيئي.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة حصاد محصول الأرز هذا العام، والعمل على مواجهة ظاهرة السحابة السوداء من خلال توعية المزارعين بمدى خطورتها وأثرها على صحة الإنسان والبيئة وكونها إهدارًا لأحد مصادر الثروة التى يمكن الاستفادة منها كعلف للماشية في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف، مؤكدا أنه تم توفير المعدات اللازمة لنقل وفرم وكبس المخلفات الزراعية وتوزيع المكابس الخاصة بكبس قش الأرز على مراكز التجميع بنطاق المحافظة، والتأكد من سلامة تشغيلها.

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