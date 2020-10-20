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اقتصاد

انتخاب طارق توفيق نائبا أول لرئيس اتحاد منظمات أعمال حوض البحر المتوسط

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 02:48 م
طارق توفيق
طارق توفيق
دعاء أبو العزم
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انتخب المهندس طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، نائبا أول لرئيس اتحاد منظمات أعمال حوض البحر المتوسط "BUSINESSMED"، خلال اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد منظمات أعمال حوض البحر المتوسط.

من الجدير بالذكر أنه قد تم تعديل النظام الأساسي لاتحاد منظمات أعمال حوض البحر المتوسط ليكون للاتحاد عدد 2 نواب من جنوب المتوسط، نائب أول يتم تصعيده لشغل مقعد الرئيس في الدورة التالية للاتحاد، ونائب ثاني يتم تصعيده في الدورة التالية لمقعد نائب أول.

وفي ضوء ذلك، سيشغل اتحاد الصناعات المصرية رئاسة اتحاد منظمات أعمال دول حوض البحر المتوسط في الدورة القادمة بعد ثلاثة سنوات خلفا للرئاسة الحالية لاتحاد الصناعات الإيطالي.

وقد ترشح لهذا المنصب بخلاف المندس طارق توفيق، نبيل حنا فهد، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة لبنان، والمهندس فتحي الجغبير، رئيس غرفة صناعة الأردن، وجاء فوز المهندس طارق توفيق بأغلبية الأصوات.

وفي كلمته أمام الاتحاد أكد المهندس طارق توفيق على أن اتحاد الصناعات المصرية سيوفر ما لديه من خبرات من خلال الكوادر المتخصصة بالاتحاد سواء في مجال علاقات العمل أو المسئولية المجتمعية للمؤسسات أو المرأة في مجال الأعمال أو العلاقات الدولية أو خدمات تطوير الأعمال وغيرها من المجالات التي يملك اتحاد الصناعات فيه خبرات وكوادر يمكن من خلالها دعم دور اتحاد منظمات أعمال حوض البحر المتوسط، موضحا أن اتحاد الصناعات المصرية من خلال الغرف الصناعية الأعضاء والمنشآت الصناعية التابعة لها حريصون على مشاركتهم في أنشطة الاتحاد لتحقيق التكامل الاقتصادي ولتدعيم العلاقات التجارية على مستوى منظمات أعمال حوض البحر المتوسط.

وعرض المهندس طارق توفيق رؤيته للمجالات التي يمكن لاتحاد منظمات أعمال حوض البحر المتوسط الانخراط فيها بشكل أكبر خلال الأعوام الستة القادمة (فترة رئاسة الاتحاد الإيطالي، ثم رئاسة اتحاد الصناعات المصرية التي تليها) والتي تضمنت إبداء الرأي في قضايا التجارة العالمية ودور منظمة التجارة العالمية والإصلاحات اللازمة، وبناء علاقات ومواقف مشتركة مع التنظيمات الدولية للأعمال مثل تحالف الأعمال الدولي ومنظمات أعمال دول ال20، فضلا عن إيلاء أهمية خاصة لتعظيم التكامل من خلال سلاسل القيمة على مستوى إقليم حوض البحر المتوسط، وكذلك الانخراط في أعمال القمة الاقتصادية الأوروبية الأفريقية بدور بارز يعزز من التعاون الأوروبي الأفريقي.

كما تقدم المهندس طارق توفيق بالشكر للرئيس السابق لاتحاد منظمات أعمال البحر المتوسط والجهاز التنفيذي للاتحاد على ما بذلوه من جهد خلال الدورة الماضية للاتحاد.

من الجدير بالذكر أن اتحاد منظمات أعمال حوض البحر المتوسط أنشئ ليكون الاتحاد المقابل لاتحاد منظمات الأعمال الأوروبية لتحقيق التعاون الأورومتوسطي على مستوى منظمات الأعمال، ويضم في عضويته منظمات الأعمال الرئيسية من (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، مالطا، البرتغال، تركيا، مصر، تونس، لبنان، الجزائر، الأردن، المغرب، سوريا، فلسطين) واتحاد الصناعات المصرية هو عضو مؤسس في هذا الاتحاد منذ عام 2002، وسبق له شغل مقعد رئاسة الاتحاد مرة منذ إنشائه.

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