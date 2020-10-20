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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مزقوا جسده بالأسلحة البيضاء.. حبس 3 متهمين بقتل صديقهم في المرج

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 04:56 م
حبس 3 متهمين
حبس 3 متهمين
حسام التمساح
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قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، حبس 3 أشخاص، لاتهامهم بقتل صديقهم طعنا بالأسلحة البيضاء في المرج، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وتشريح جثة المجني عليه والتصريح بالدفن، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم حسين خيرى، رئيس مباحث قسم شرطة المرج، مفاده تلقيه بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بعزبة النخل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة "م. ع"، 23 سنة، طالب، مصاب بعدة طعنات من سلاح أبيض، وبإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه و3 من أصدقائه قام على إثرها أحدهم بطعنه عدة طعنات بسلاح أبيض فسقط على الأرض مفارقا للحياة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم في أحد الأكمنة المعدة لهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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