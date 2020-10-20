أمين الشيوخ لـ«الدستور»: سنقدم مقترحًا للائحة المجلس الداخلية

قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن الأمانة العامة للمجلس ستتقدم بمشروع مقترح للائحة الداخلية للجنة التي ستشكلها هيئة المكتب والمكونة من كل من المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، والوكيلين بهاء أبوشقة وفيبي فوزي.وأضاف عتمان، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هيئة المكتب مخول لها تشكيل اللجنة، ولها الحق الأصيل في تحديد أسماء معينة للانضمام لتلك اللجنة أو فتح عضويتها أو تحديد موعد لانعقادها، ولكن في كل الأحوال، فإن مشروع اللائحة سيكون جاهزًا فوق قرار رئيس المجلس خلال شهر من الآن، وعن عدد الأعضاء المعينين الذين استلموا كارنيهات العضوية.وقال الأمين العام، إن استمارات بعض الأعضاء وصلت للأمانة العامة اليوم، ولذلك فإن عدد من حصلوا على كارنيهات العضوية من المعينين لا يتعدوا 15 نائبًا حتى الآن.