عودة 343 لاجئًا سوريًا من لبنان في 24 ساعة

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 343 لاجئا (منهم 103 نساء و175 طفلا) عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.وذكر بيان للمركز الروسي اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين من mإلى سوريا من أراضي الأردن عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة.وأضاف البيان أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير 1.6 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينتي جاسم الحارة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 17 عبوة ناسفة 4 قابلة للانفجار.