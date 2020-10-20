رئيس شعبة الاتصالات: كورونا أفاد قطاع التكنولوجيا

قال إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تفشي فيروس كورونا المستجد أفاد قطاع التكنولوجيا، حيث زادت معدلات النمو بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.وأضاف سعيد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن حجم التجارة الإلكترونية زاد خلال ٢٠٢٠ وبعد أزمة كورونا بنحو ٥٠%، بفضل الاعتماد على الإلكترونيات لتطبيق التباعد الاجتماعي.وأفاد رئيس شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بإن نسبة كبيرة من التجار انضمت للدفع الإلكتروني خلال فترة أزمة كورونا ومعدلات النمو في طريقها الارتفاع.