محمد نشأت يطلق أغنية «يا إمام الرسل» في المولد النبوي

انتهى المنشد الديني محمد نشأت، من تصوير كليبه الجديد "يا إمام الرسل، الذي من المقرر إطلاقه يوم المولد النبوي الشريف، الخميس 29 أكتوبر الجاري، والأغنية من توزيع محمود عوض، وتم تصويرها في استديو "اسمعنا".وقال المنشد، في تصريحات لـ"الدستور"، إن الأغنية ستكون حصريا على "أنغامى" وقنوات فضائية أخرى بمناسبة المولد النبوي، منوها بأن كلمات الأغنية تتناول صفات النبي، صلى الله عليه وسلم، ومدحه، مشيرا إلى أنه يقدم التراث القديم في شكل جديد ومختلف بحيث يصل لكافة الشعوب والثقافات، كما يستعد لتصوير أنشودتين في مدح رسول الله (ص) بعد المولد النبوي.والمنشد محمد نشأت، من مواليد 6 سبتمبر 1997 بمحافظة المنوفية، نشأ على حب الإنشاد الديني وحضور مجالس الذكر، كونه من أبناء الطريقة الشبراوية الخلواتية إحدى طرق التصوف في مصر، كما فاز بجائزة أفضل منشد ديني لعام 2019، بالإضافة إلى تكريمه من وزارة الثقافة.