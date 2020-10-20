الصين تدعو أمريكا للتوقف عن استخدام القضايا المتعلقة بالتبت

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة يجب أن تتوقف عن استخدام القضايا المتعلقة بالتبت للتدخل في الشؤون الداخلية للصين وتقويض تنمية واستقرار التبت، مع عدم تقديم أي دعم لقوى "استقلال التبت" في الأنشطة الانفصالية المناهضة للصين، مؤكدًا أن الصين ستتخذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن مصالحها.وأضاف جيان - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- أن شؤون التبت من الشؤون الداخلية البحتة للصين، ولا يسمح لأي قوى خارجية بالتدخل فيها، مشيرا إلى أن إعلان ما يسمى بـ "المنسق الخاص لشؤون التبت" من قبل الولايات المتحدة هو نتيجة لما وصفه بـ "التلاعب السياسي"، ويهدف إلى التدخل في الشؤون الداخلية للصين وتقويض التنمية والاستقرار في التبت.وتابع أن الصين طالما عارضت هذا بحزم ولم تعترف به قط، وقدمت احتجاجات رسمية للجانب الأمريكي.وحول الاتهامات الأمريكية الأخيرة ضد الصين حول منطقة شينجيانغ الويغورية شمال غربي الصين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إنه "على الولايات المتحدة تركيز الجهود على حل المعضلات الداخلية، بدلا من صياغة أكاذيب عن دول أخرى".وشدد جيان على أن حقوق الأيدي العاملة من الأقليات القومية مضمونة بالقوانين، ولهم الحرية في اختيار الوظائف، مشيرا إلى أن ما وصفه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بـ"العمل القسري"، ليس سوى "معلومات ملفقة".