رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تدعو أمريكا للتوقف عن استخدام القضايا المتعلقة بالتبت

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 02:49 م
تشاو لي جيان
تشاو لي جيان
أ ش أ
طباعة
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة يجب أن تتوقف عن استخدام القضايا المتعلقة بالتبت للتدخل في الشؤون الداخلية للصين وتقويض تنمية واستقرار التبت، مع عدم تقديم أي دعم لقوى "استقلال التبت" في الأنشطة الانفصالية المناهضة للصين، مؤكدًا أن الصين ستتخذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن مصالحها.

وأضاف جيان - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- أن شؤون التبت من الشؤون الداخلية البحتة للصين، ولا يسمح لأي قوى خارجية بالتدخل فيها، مشيرا إلى أن إعلان ما يسمى بـ "المنسق الخاص لشؤون التبت" من قبل الولايات المتحدة هو نتيجة لما وصفه بـ "التلاعب السياسي"، ويهدف إلى التدخل في الشؤون الداخلية للصين وتقويض التنمية والاستقرار في التبت.

وتابع أن الصين طالما عارضت هذا بحزم ولم تعترف به قط، وقدمت احتجاجات رسمية للجانب الأمريكي.
وحول الاتهامات الأمريكية الأخيرة ضد الصين حول منطقة شينجيانغ الويغورية شمال غربي الصين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إنه "على الولايات المتحدة تركيز الجهود على حل المعضلات الداخلية، بدلا من صياغة أكاذيب عن دول أخرى".

وشدد جيان على أن حقوق الأيدي العاملة من الأقليات القومية مضمونة بالقوانين، ولهم الحرية في اختيار الوظائف، مشيرا إلى أن ما وصفه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بـ"العمل القسري"، ليس سوى "معلومات ملفقة".

موضوعات متعلقة

خطفت «الترند» برقصة.. من هي لوردينا التي أشعلت مواقع التواصل

«شوقى» يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

«عينات دم ورائحة كريهة».. الغموض يكتنف جثة داخل «كيس موتى كورونا»

«واحد من الناس» يتكفل بإجراء عملية لوالد بوسي

الصور

image description

«كلنا واحد» تسدد مصروفات الطلاب الأكثر احتياجًا بمدرسة في الهرم

image description

تخصيص قطعتي أرض لإقامة مساكن اقتصادية ومحطة مياه جوفية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يفتتح معرض «ما يغلاش عليك» لدعم المنتج المصري

image description

منح شهادة الأيزو لـ7 مستشفيات جامعية بأسيوط

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1471 محضرًا تموينيًّا في 24 ساعة

الأكثر قراءة

حقيقة إغلاق مدرسة مصر للغات في الجيزة بسبب وفاة طالب بكورونا

«شوقى» يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

«واحد من الناس» يتكفل بإجراء عملية لوالد بوسي

خطفت «الترند» برقصة.. من هي لوردينا التي أشعلت مواقع التواصل

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

نجم الساعة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: مقاطعة المنتجات التركية تصرف شعبى للرد على وقاحة أردوغان

منوعات

روسيا تنتج 300 ألف جرعة من لقاح كورونا بنهاية أكتوبر

خبير بريطاني يحذر: كورونا لن يختفي

اكتشاف كوكبين بينهما «أرض فائقة» على بعد 120 سنة ضوئية

الصين: لا آثار جانبية حادة لاختبارات لقاحات كورونا

أيام زمان

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

مقالات الرأي
عمرو خالد
وسّع على غيرك يوسع الله عليك
القس. رفعت فكرى
فرنسا وإيواء الثعابين
لواء.حمدى البطران
رقابة المجتمع على الإبداع
لواء. محسن الفحام
مصر- ليبيا والمصير المشترك
المزيد

الثقافة

عصام زكريا يكتب: سيرة القلب.. ذكريات عن الثقافة والفن والحب في نصف قرن (6)

بمشاركة 20 فرقة.. افتتاح مهرجان سماع الدولي 13 الخميس

«إخوانجي» يفوز بجائزة «اتحاد الكتاب».. والمبدعون يهجرون مسابقاته

تعرف على «فوه» مدينة القباب والمساجد المجهولة (صور)