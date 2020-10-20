هل يغني مهرجانات أمام لجنة اختبارات الصوت.. حسن شاكوش يجيب

أعرب حسن شاكوش، مطرب المهرجانات، عن سعادته الكبيرة بالتواجد مرة أخرى بمقر نقابة الموسيقيين، للاشتراك في اختبارات العضوية الخاصة بالنقابة، لإعطائه تصريح الغناء.وأشار المطرب لـ "الدستور"، إلى أنه لن يقوم بغناء أغاني المهرجانات أمام لجنة الصوت الخاصة بحصوله على تصريح عضوية النقابة والتي تؤهله بالضرورة لنيل تصريح الغناء.وقال" شاكوش"، إنه حضر عددًا من الأغاني القديمة والمواويل، من أجل لفت انتباه آذان اللجنة لإثبات نجاحه الصوتي في عالم الغناء.ومن جانب آخر، قال إنه تعاون مع شركة مزيكا عبر تعاقد حديث، سيقوم من خلاله بالغناء معهم عبر عدة أعمال فنية مختلفة خلال الفترة المقبلة.