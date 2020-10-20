منة فضالي ومنذر رياحنة في انطلاق تصوير «هي» (صور)

انطلق تصوير أول مشاهد مسلسل «هي»، صباح اليوم، من إخراج المخرج الكبير محمد النقلي ضمن مسلسلات الموسم الشتوي الجديد، وتواجد في موقع التصوير الفنانة منة فضالي، والفنان الأردني منذر رياحنة وعدد من النجوم الشباب، واحتفل المخرج معهم ببدء التصوير.العمل الجديد يناقش قضايا هامة للفتيات المغتربات، وتعاقدت الجهة المنتجة مع عدد كبير من النجوم للوقوف على بطولة المسلسل الجديد منهم وفاء عامر، وآيتن عامر، وهاجر الشرنوبي، وإلهام عبد البديع، وأحمد جمال سعيد وآخرون، وانتهى المؤلف أحمد صبحي من كتابة وتسليم الشركة المنتجة معظم الحلقات.