البابا ثيؤدوروس يستقبل صورة مار مرقس الرسول

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك"، صور للبابا ثيؤدوروس الثاني بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، أثناء استقباله صورة لمؤسس الكنيسة المصرية مار مرقس الرسول.وعلق الأنبا نيقولا على الصورة قائلا: "البابا ثؤدوروس مع القديس مرقص الرسول والإنجيلي، مؤسس الكرسي الإسكندري لبطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا".