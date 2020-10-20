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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

جولات مفاجئة على مخازن السلع الاستراتيجية في بورسعيد: مستعدون للشتاء

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 04:58 م
ناصر ثابت
ناصر ثابت
نرمين محمود الدهان
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أجرى ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، عدة جولات اليوم الثلاثاء، شملت مخازن السلع الاستراتيجية وشركة الجملة، للاطمئنان على الموقف التمويني للمحافظة، يرافقه محمد النجدي، مدير عام الرقابة التموينية.

وتفقد ثابت، العديد من مخازن السلع الاستراتيجية التي تؤمن احتياجات المحافظة من السلع التموينية، والتأكد من توافر السلع التموينية والسلع الاستيراتجية، وكذلك اطمأن على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمجابهة موسم الشتاء، والتأكد من تنوع السلع وسلامة تخزينها بالطرق السليمة، وتوفير إجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة بالمخازن المتخصصة حفاظا على أموال الدعم.

وأوضح أنه جرى إعداد وزن للتأكد من الأوزان القانونية من السكر المعبأ، والذي يفي باحتياجات المحافظة، ويصرف بنظام البطاقات الذكية للمواطنين.

وفي نهاية الجولات، أكد وكيل الوزارة، أن الموقف التمويني ببورسعيد آمن، ولا يوجد أي مشاكل في توافر السلع التموينية لصرفها للمواطنين طبقا لاستحقاق الدعم، مضيفا أن الدولة تسعى إلى تطوير أداء المخازن الاستراتيجية التي كان لها دور إيجابي في إدارة أزمة فيروس كورونا الذي اجتاح العالم هذا العام، وتصدت له مصر بالإجراءات الاقتصادية والتموينية، والتي تمثلت في توافر مخزون السلع الاستراتيجية لمدد وفترات كبيرة فاقت الكثير من دول العالم.

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