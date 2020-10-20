ميناء دمياط يستقبل 38 ألف طن بضائع

استقبل ميناء دمياط، اليوم الثلاثاء، سفينة حاويات و6 سفن بضائع عامة، وغادرته 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة؛ ليصل بذلك إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء إلى 12 سفينة،وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14580 طنا تشمل 4631 طن يوريا و7917 طن فوسفات و2032 طن حديد.كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38856 طنا؛ تشمل 13454 طن قمح و441 طن خردة و11206 أطنان لفات حديد و4755 طن أبلاكاش و9000 طن ذرة.وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 208 حاويات مكافئة تشمل خضروات (بطاطا وخرشوف وجزر وفاصوليا وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (بصل وسمسم وفول سوداني وفول وكركدية وكمون وينسون)، وفواكه (رمان وفراولة)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والجزائر والأردن والمغرب وهولندا وأمريكا وإيطاليا ومالطا وإسبانيا والهند، وبلغ عدد الحاويات الواردة 142 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1306 حاويات مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في الميناء إلى 81665 طنا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 109692 طنا.وغادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2616 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، وبلغت حركة تداول الشاحنات 3176 شاحنة منها 574 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 31765 طنا من البضائع العامة.