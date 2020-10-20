وكيل تعليم الوادي الجديد يتابع تجهيز مدارس المحافظة لانتخابات النواب

وخلال اللقاء استعرض وكيل التعليم بالمحافظة كل الاستعدادات والتجهيزات بجميع المدارس المخصصة كمقار للجان الانتخابية وكذا الاستراحات لاستقبال القائمين على العمل باللجان وكذا الناخبين بجميع الإدارات التعليمية.



وأكد وكيل التعليم بالمحافظة أنه تم تزويد مقار اللجان بجميع المرافق والخدمات اللازمة والتهوية الجيدة، بالإضافة إلى أعمال النظافة والتطهير والتعقيم واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لجميع المقار لضمان حسن سير العملية الانتخابية وظهورها بالمظهر اللائق والمشرف، مشيرًا إلى تشكيل وتجهيز غرفة عمليات بديوان عام المديرية وغرف فرعية بجميع الإدارات التعليمية الخمس للمتابعة المستمرة لحظة بلحظة لسير العملية الانتخابية.

عقد الدكتور جمال حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، لقاء مع مديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة عبر شبكة سكايب لبحث آخر المستجدات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس النواب، والتى تنطلق السبت القادم ٢٤ أكتوبر.جاء ذلك بحضور عدد من المعنيين بالإدارات النوعية بالمديرية (الاتصال السياسى- الحاسب الآلي- المكتب الفنى- إدارة الأمن).