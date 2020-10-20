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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عقد الدكتور جمال حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء ، لقاءا ومديرى الادارات التعليمية بالمحافظة عبر شبكة سكايب لبحث آخر المستجدات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس النواب والتى تنطلق السبت القادم ٢٤ أكتوبر

وكيل تعليم الوادي الجديد يتابع تجهيز مدارس المحافظة لانتخابات النواب

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 03:09 م
جمال حسن محمد
جمال حسن محمد
محمد مهدي
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عقد الدكتور جمال حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، لقاء مع مديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة عبر شبكة سكايب لبحث آخر المستجدات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس النواب، والتى تنطلق السبت القادم ٢٤ أكتوبر.

جاء ذلك بحضور عدد من المعنيين بالإدارات النوعية بالمديرية (الاتصال السياسى- الحاسب الآلي- المكتب الفنى- إدارة الأمن).

وخلال اللقاء استعرض وكيل التعليم بالمحافظة كل الاستعدادات والتجهيزات بجميع المدارس المخصصة كمقار للجان الانتخابية وكذا الاستراحات لاستقبال القائمين على العمل باللجان وكذا الناخبين بجميع الإدارات التعليمية.

وأكد وكيل التعليم بالمحافظة أنه تم تزويد مقار اللجان بجميع المرافق والخدمات اللازمة والتهوية الجيدة، بالإضافة إلى أعمال النظافة والتطهير والتعقيم واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لجميع المقار لضمان حسن سير العملية الانتخابية وظهورها بالمظهر اللائق والمشرف، مشيرًا إلى تشكيل وتجهيز غرفة عمليات بديوان عام المديرية وغرف فرعية بجميع الإدارات التعليمية الخمس للمتابعة المستمرة لحظة بلحظة لسير العملية الانتخابية.

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