رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاحتجاجات في نيجيريا تفرض حظرًا للتجول

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 03:00 م
حظر التجول
حظر التجول
وكالات
طباعة
تعتزم ولاية لاجوس النيجيرية فرض حظر تجوال، يبدأ في الساعة الرابعة من مساء اليوم الثلاثاء، بحسب ما أعلنه حاكم الولاية، باباجيد سانو أولو.

وجاء في البيان الذي نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء: "يأمر الحاكم جميع المواطنين، باستثناء مقدمي الخدمات الأساسية، بعدم الخروج إلى الشوارع".

وقال سانو أولو "لقد شاهدت مصدومًا كيف تحول ما بدأ كاحتجاجات سلمية تحت شعار #EndSARS (اوقفوا سارس)، إلى وحش يهدد صالح مجتمعنا"، وذلك في إشارة إلى الاحتجاجات المطالبة بحل الوحدة الشرطية الخاصة بمكافحة السرقة (سارس).

وأضاف: "لقد فُقدت أرواح وأصيب أشخاص بينما يختبئ المجرمون والأوغاد الآن تحت مظلة هذه الاحتجاجات لإطلاق العنان للفوضى في بلادنا".

وكانت الاحتجاجات اندلعت في مطلع أكتوبر الجاري بسبب مقطع فيديو يظهر شرطيًا مزعومًا من الفرقة الخاصة بمكافحة السرقة، وهو يطلق النار على شاب في ولاية دلتا جنوب نيجيريا، مما تسبب في احتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتشر مقطع الفيديو عالميا باستخدام وسم "إنهاء الفرقة الخاصة لمكافحة السرقة".

وأعلنت الحكومة في الحادي عشر من أكتوبر أنها سوف تحل الفرقة الخاصة بمكافحة السرقة، والتي تشكلت عام 1992 لمكافحة السطو المسلح والجرائم الخطيرة الأخرى.

موضوعات متعلقة

«الموسيقيين» ترفض أوراق «بيكا».. وشاكوش وعمر كمال «في الاختبارات»

مفاجأة في مقتل «برنس مطروح».. زوجته وعشيقها قتلاه شنقا

وثائق تكشف معلومات جديدة عن حادث «إسقاط الطائرة الروسية في سيناء»

بحضور السيسي.. طلاب الكليات العسكرية يؤدون استعراضا تكتيكيا للحرب

الصور

image description

«كلنا واحد» تسدد مصروفات الطلاب الأكثر احتياجًا بمدرسة في الهرم

image description

تخصيص قطعتي أرض لإقامة مساكن اقتصادية ومحطة مياه جوفية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يفتتح معرض «ما يغلاش عليك» لدعم المنتج المصري

image description

منح شهادة الأيزو لـ7 مستشفيات جامعية بأسيوط

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1471 محضرًا تموينيًّا في 24 ساعة

الأكثر قراءة

حقيقة إغلاق مدرسة مصر للغات في الجيزة بسبب وفاة طالب بكورونا

«شوقى» يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

«واحد من الناس» يتكفل بإجراء عملية لوالد بوسي

خطفت «الترند» برقصة.. من هي لوردينا التي أشعلت مواقع التواصل

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

نجم الساعة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: مقاطعة المنتجات التركية تصرف شعبى للرد على وقاحة أردوغان

منوعات

روسيا تنتج 300 ألف جرعة من لقاح كورونا بنهاية أكتوبر

خبير بريطاني يحذر: كورونا لن يختفي

اكتشاف كوكبين بينهما «أرض فائقة» على بعد 120 سنة ضوئية

الصين: لا آثار جانبية حادة لاختبارات لقاحات كورونا

أيام زمان

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

مقالات الرأي
عمرو خالد
وسّع على غيرك يوسع الله عليك
القس. رفعت فكرى
فرنسا وإيواء الثعابين
لواء.حمدى البطران
رقابة المجتمع على الإبداع
لواء. محسن الفحام
مصر- ليبيا والمصير المشترك
المزيد

الثقافة

عصام زكريا يكتب: سيرة القلب.. ذكريات عن الثقافة والفن والحب في نصف قرن (6)

بمشاركة 20 فرقة.. افتتاح مهرجان سماع الدولي 13 الخميس

«إخوانجي» يفوز بجائزة «اتحاد الكتاب».. والمبدعون يهجرون مسابقاته

تعرف على «فوه» مدينة القباب والمساجد المجهولة (صور)