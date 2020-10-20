الاحتجاجات في نيجيريا تفرض حظرًا للتجول

تعتزم ولاية لاجوس النيجيرية فرض حظر تجوال، يبدأ في الساعة الرابعة من مساء اليوم الثلاثاء، بحسب ما أعلنه حاكم الولاية، باباجيد سانو أولو.وجاء في البيان الذي نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء: "يأمر الحاكم جميع المواطنين، باستثناء مقدمي الخدمات الأساسية، بعدم الخروج إلى الشوارع".وقال سانو أولو "لقد شاهدت مصدومًا كيف تحول ما بدأ كاحتجاجات سلمية تحت شعار #EndSARS (اوقفوا سارس)، إلى وحش يهدد صالح مجتمعنا"، وذلك في إشارة إلى الاحتجاجات المطالبة بحل الوحدة الشرطية الخاصة بمكافحة السرقة (سارس).وأضاف: "لقد فُقدت أرواح وأصيب أشخاص بينما يختبئ المجرمون والأوغاد الآن تحت مظلة هذه الاحتجاجات لإطلاق العنان للفوضى في بلادنا".وكانت الاحتجاجات اندلعت في مطلع أكتوبر الجاري بسبب مقطع فيديو يظهر شرطيًا مزعومًا من الفرقة الخاصة بمكافحة السرقة، وهو يطلق النار على شاب في ولاية دلتا جنوب نيجيريا، مما تسبب في احتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتشر مقطع الفيديو عالميا باستخدام وسم "إنهاء الفرقة الخاصة لمكافحة السرقة".وأعلنت الحكومة في الحادي عشر من أكتوبر أنها سوف تحل الفرقة الخاصة بمكافحة السرقة، والتي تشكلت عام 1992 لمكافحة السطو المسلح والجرائم الخطيرة الأخرى.