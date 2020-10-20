4 وفيات و886 إصابة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4 حالات وفاة و886 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفيات إلى 714 حالة، وعدد المصابين إلى 117 ألفًا و718 حالة.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبتت إصابتها بفيروس (كوفيد- 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 133 حالة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 7935 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 842 ألفًا و102 مسحة.وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيًا بالمداومة على الأخذ بكل وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت أمس الإثنين، عن تسجيل 9 حالات وفاة، و686 اصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد حالات الوفيات إلى 710 حالات، وعدد المصابين إلى 116 ألفًا و832 حالة.