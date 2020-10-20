جيران السيدة المقتولة بعين شمس:«اتطلقوا 10 سنين واتجوزوا من شهر»

حادث مأساوى حاد تسبب في حرمان، 3 بنات من حنان والدتهم بسبب تهور والدهم في ساعة غضب فقتل الزوجة، صباح يوم الجمعة الماضي، بسبب مشاكل أسرية فى عين شمس بمحافظة القاهرة.انتقلت "الدستور" إلى مكان الواقعة بمنطقة أحمد عمر فى عين شمس، للوقوف على ملابسات الحادث ومعرفة أقوال الجيران وشهود العيان، حول واقعة مقتل ربة منزل تدعى"ن.ا"، "39 سنة"، موظفة، على يد زوجها "م.ح"،45 سنة، موظف، بسبب مشاجرة حدثت بينهما، على إثرها أزهق المتهم روح زوجته خنقا.تحدثت "الدستور" إلى أحد الجيران والذي قال، إن المتهم وزوجته كانا منفصلين من أكثر من 10 سنوات، وأنجب منها 3 بنات، اثنان في المرحلة الابتدائية والإعدادية والكبرى متزوجة، وتزوج من سيدة أخرى أنجب منها طفلين، ثم تدخل الأقارب لإعادة الزوجة الأولى الى بيتها مرة أخرى لكي يتربى الأبناء فى أحضان والديهما، وعادا إلى بعضهما البعض الشهر الماضي وكانت الحياة تسير بشكل طبيعي.وأضاف الجار عن يوم الواقعة:" كانت يوم الجمعة الماضي في الصباح الباكر الساعة 6 صباحا، سمع الجيران صراخا يأتي من الطابق الأخير مكان سكن المتهم وزوجته، ثم سكت لنتفاجأ بقدوم قوات الشرطة، فعلمنا فيما بعد أن المتهم قتل زوجته، ثم أبلغ الشرطة واتصل بزوجته الثانية يخبرها بأنه قتل المجنى عليها، وطلب منها الحضور لأخذ الأولاد حيث منعهم من رؤية جثة والدتهم، وتم اقتياد المتهم إلى قسم شرطة عين شمس".كانت أجهزة الأمن بمحافظة القاهرة، بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قد ألقت القبض على موظف لاتهامه بقتل زوجته، بسبب خلافات عائلية، وبينت التحريات والتحقيقات الأولية، أن المتهم كتم أنفاس المجني عليها أثناء نومها.وكشفت التحريات عن أن المتهم والمجني عليها، متزوجان حديثا بعد انفصال دام 10سنوات، وأقدم على قتلها خنقا بسبب خلافات عائلية بينهما.