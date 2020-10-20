برعاية البابا.. بروتوكول بين الكنيسة و«الهجرة» لتشغيل العاطلين

كشفت مصادر كنسية مطلعة لـ"الدستور"، عن أن الأنبا يوليوس، أسقف الخدمات عن توقيع بروتوكول تشغيل العاطلين الأسبوع المقبل مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.جاء ذلك خلال حفل بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء، والذي تم بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، ونظمته أسقفية الخدمات العامة في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية.وأضافت المصادر الكنسية أنه شارك بحضور الحفل لفيف من أساقفة المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومنهم الأنبا مارتيروس، أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد، والأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، والقس رافائيل ثروت، والأنبا يوليوس، أسقف عام كنائس مصر القديمة، والأنبا دانيال، أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، وعدد من الشخصيات العامة والوزراء والسفراء الأجانب في مصر.وكرم البابا تواضروس الثاني، خلال الحفل، عددًا من الشخصيات الناجحة في كل المجالات من ضعاف وفاقدي البصر، تشجيعًا لهم واحتفاءً بما قدموه من إنجازات لخدمة مجتمعهم.وأكدت المصادر أن تم التشديد على المشاركين بالحفل، بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، مع تحديد عدد المرافقين بما يحافظ على مسافات التباعد الاجتماعي داخل المسرح.