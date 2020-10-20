تفاصيل القافلة التموينية 201 لشمال سيناء

أطلقت الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات لوزارة التموين والتجارة الداخلية، القافلة التموينية الجديدة ٢٠١ لمحافظة شمال سيناء، محملة بالسلع التموينية لمنظومة التموين الجديدة، لتعزز الأرصدة الاحتياطية في مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة لتأمين احتياجاتها خلال الفترة المقبلة.وقال المحاسب فتحي راشد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن القافلة التموينية رقم ٢٠١ تضمنت ضخ ٥٠ طن سكر تمويني معبأ يطرح بسعر ٨ جنيهات ونصف، ٥٠ طن أرز تمويني بسعر ٨ جنيهات، ٥٠٠ كرتونة خل، ٥٠٠ كرتونة صلصة.وأضاف، أن الأرصدة الاحتياطية للسلع الأساسية والإستراتيجية تكفي لمدة ٣ أشهرمقبلة بواقع ٩٠ يوما، وباقي السلع مثل المكرونة والدقيق والجبن وغيرها من السلع غير الأساسية تكفي لمدة شهر ونصف.