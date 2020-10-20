ضبط 27 مخالفة تموينية فى مطروح
الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 04:52 م
نرمين محمود الدهانطباعة
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ضبط 27 مخالفة تموينية بقرى بنجر السكر، في حملة تموينية بالتنسيق مع قسم مباحث التموين.
وقالت المديرية، إن المخالفات المضبوطة 7 عدم ممارسة نشاط على الوجه المعتاد ببعض المخابز البلدية، 5 عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل،3 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 2 عدم نظافة أدوات العجن، 3 عدم الإعلان عن أسعار البضائع، 6 مخالفات خاصة بسجلات المخبز، 1 عدم وجود ميزان حساس.
وجرى قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.
وقالت المديرية، إن المخالفات المضبوطة 7 عدم ممارسة نشاط على الوجه المعتاد ببعض المخابز البلدية، 5 عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل،3 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 2 عدم نظافة أدوات العجن، 3 عدم الإعلان عن أسعار البضائع، 6 مخالفات خاصة بسجلات المخبز، 1 عدم وجود ميزان حساس.
وجرى قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.