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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الوطنية للتدريب» تحتفي بأعضاء مجلس الشيوخ من خريجي الأكاديمية

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:26 م
الأكاديمية الوطنية
الأكاديمية الوطنية للتدريب
إيمان ماهر
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احتفت الأكاديمية الوطنية للتدريب، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بستة من أعضاء دفعة "الفريق محمد العصار" من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة؛ لأدائهم اليمين الدستورية بعد تعيينهم بمجلس الشيوخ المصري 2020، حيث عُقدت دورته الأولى أول أمس، برئاسة السيد جلال هريدي مؤقتًا لكونه أكبر الأعضاء سنًا.

وجرى تعيين الستة أعضاء من دفعة "الفريق محمد العصار" في مجلس الشيوخ المصري ضمن ثلث الأعضاء المعينين من قبل رئيس الجمهورية بقرار رقم 590 لسنة 2020؛ وذلك لضمان تمثيل كافة الأطياف السياسية ومختلف فئات المجتمع والتخصصات والخبرات.

وينشر «الدستور» نبذة عن نواب للأكاديمية الوطنية في مجلس الشيوخ المصري 2020:

نهى زكي: أخصائي علاقات دولية ومسئولة ملفات التعاون مع الدول الأوروبية والمنظمات الدولية بالإدارة العامة للعلاقات الدولية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقد حصلت على ليسانس آداب قسم علوم اتصال وإعلام، وماجستير من كلية الآداب قسم علوم الاتصال والإعلام من جامعة عين شمس.

نهى الشريف: باحث ممتاز بالإدارة العامة المركزية للعلاقات الدولية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومنسق مشروع الاتحاد الأوروبي بالإدارة المركزية للتعاون الدولي، وقد حصلت على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية من جامعة القاهرة، وماجستير إدارة استثمار وتمويل.

هيام بنيامين: أخصائي سياحة أول بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومنسق العلاقات العامة الدولية بالمكتب الفني لرئيس هيئة تنشيط السياحة، وقد حصلت على بكالوريوس سياحة وفنادق من جامعة المنيا، وماجستير إدارة أعمال جامعة ESLSCA.

راجية الفقي: وهى مدير مشروع بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وقد حصلت على بكالوريوس علوم، وماجستير إدارة أعمال من جامعة ESLSCA.

عمرو نبيل عبدالرحمن: مهندس سلامة السكك الحديدية بمكتب وزير النقل، وقد حصل على بكالوريوس هندسة، وماجستير إدارة عامة.

الدكتور محمد لطفي الساعي: أستاذ مساعد بالمركز القومي للبحوث، وقد حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة القاهرة، وماجستير ودكتوراه في الأمراض الجلدية والتناسلية.

الجدير بالذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذات كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار، وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة، مما يجعلهم قادرين على تبوؤ المناصب القيادية المختلفة، وقد تم تخريج 190 متدربا في الدفعة الأولى في شهر يناير 2018، وحاليًا تضم الدفعة الثانية 79 متدربا.

عن الأكاديمية الوطنية للتدريب:
أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

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