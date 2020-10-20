مصر ترحب بعزم أمريكا رفع السودان من الدول الراعية للإرهاب: تطوي سنوات من العزلة

رحبت مصر بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين السودان الشقيق والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن بدء إجراءات رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.وأعربت مصر، في بيان لوزارة الخارجية المصرية، عن خالص تهنئتها للشعب السوداني الشقيق والسلطات السودانية بمناسبة تلك الخطوة، وتتطلع إلى أن تطوي سنوات طويلة من العزلة والمعاناة السياسية والاقتصادية التي تعرض لها السودان الشقيق.وأكدت مصر ثقتها في أن تشكل بداية أفق جديد نحو التقدم والازدهار، وأن تمهد لعودة السودان سريعاً للاضطلاع بدوره الفاعل والمستحق على الساحتين العربية والإفريقية، وبما يحقق آمال وطموحات الشعب السوداني الشقيق نحو السلام والتنمية.