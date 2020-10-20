رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«المنح الثقافية والدراسية وأثرها في التنمية» ندوة بـ«الاعلى للثقافة»

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 04:37 م
الاعلى للثقافة
الاعلى للثقافة
نعمات مدحت
طباعة
تنظم لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها المخرج أحمد السيد أبو موسى؛ ندوة بعنوان: "المنح الثقافية والدراسية في الخارج وأثرها في تطوير الشباب وتنمية المجتمع"، وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر الحالي بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

ويحاضر بها "طبقًا للترتيب الألفابائي": الدكتور إبراهيم فاروق مستشار التواصل العلمي والتوعية العلمية العامة، ومروة أبو سعدة استشاري منح دراسية دولية ومدير مصر أكاديمي للتدريب ورئيس مجلس إدارة جمعية مصر للتنمية الشاملة، ومصطفى عباس نائٔب مقرر لجنة الشباب ومدرب معتمد ببرنامج ايراسموس للتبادل الثقافي وباحث بجامعة لايبزج بألمانيا، والدكتورهيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي بوزارة التعليم العالي، وتدير الندوة الدكتورة رضوى زكي عضوة لجنة الشباب.

وجدير بالذكر أن لجنة الشباب تعقد هذه الندوة من منطلق أن بناء الإنسان يعد أحد المحاور المهمة في خطة 2030 للتنمية المستدامة، والتي تمس فئة الشباب بمصر، ومن ثم تهتم "لجنة الشباب" بالمجلس الأعلى للثقافة بتدعيم ما يختص كل الجوانب المختلفة التي تساهم في خلق ثقافة حقيقية ومعتدلة للشباب المصري.

وتطبق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب على الروابط التالية:

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«واحد من الناس» يتكفل بإجراء عملية لوالد بوسي

رئيس الوزراء: رفع درجة الاستعداد لموجة طقس سيئ الخميس والجمعة

خطفت «الترند» برقصة.. من هي لوردينا التي أشعلت مواقع التواصل

وثائق تكشف معلومات جديدة عن حادث «إسقاط الطائرة الروسية في سيناء»

الصور

image description

افتتاح معرض المنصورة الأول للكتاب (فيديو)

image description

«كلنا واحد» تسدد مصروفات الطلاب الأكثر احتياجًا بمدرسة في الهرم

image description

تخصيص قطعتي أرض لإقامة مساكن اقتصادية ومحطة مياه جوفية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يفتتح معرض «ما يغلاش عليك» لدعم المنتج المصري

image description

منح شهادة الأيزو لـ7 مستشفيات جامعية بأسيوط

الأكثر قراءة

«شوقى» يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

حقيقة إغلاق مدرسة مصر للغات في الجيزة بسبب وفاة طالب بكورونا

«حق الغلابة».. أهم 9 مؤشرات عن منظومة الدعم الجديدة

رقصت على أغاني الهضبة.. 10 فيديوهات قبل الشهرة لـ «راقصة الترند»

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

نجم الساعة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: مقاطعة المنتجات التركية تصرف شعبى للرد على وقاحة أردوغان

منوعات

روسيا تنتج 300 ألف جرعة من لقاح كورونا بنهاية أكتوبر

خبير بريطاني يحذر: كورونا لن يختفي

اكتشاف كوكبين بينهما «أرض فائقة» على بعد 120 سنة ضوئية

الصين: لا آثار جانبية حادة لاختبارات لقاحات كورونا

أيام زمان

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

مقالات الرأي
عمرو خالد
وسّع على غيرك يوسع الله عليك
القس. رفعت فكرى
فرنسا وإيواء الثعابين
لواء.حمدى البطران
رقابة المجتمع على الإبداع
لواء. محسن الفحام
مصر- ليبيا والمصير المشترك
المزيد

الثقافة

«المنح الثقافية والدراسية وأثرها في التنمية» ندوة بـ«الاعلى للثقافة»

التفاصيل الكاملة للمهرجان العربي الأول لـ «فيلم التراث»

في ذكراه.. لماذا اتهمت إسرائيل «محمد فوزي» بمعاداة السامية؟

«متى ينتهي» ديوان شعري عن جائحة كورونا لـ محمد الشحات