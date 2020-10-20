«المنح الثقافية والدراسية وأثرها في التنمية» ندوة بـ«الاعلى للثقافة»

«المنح الثقافية والدراسية وأثرها في التنمية» ندوة بـ«الاعلى للثقافة»
الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 04:37 م
نعمات مدحتطباعة
تنظم لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها المخرج أحمد السيد أبو موسى؛ ندوة بعنوان: "المنح الثقافية والدراسية في الخارج وأثرها في تطوير الشباب وتنمية المجتمع"، وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر الحالي بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.
ويحاضر بها "طبقًا للترتيب الألفابائي": الدكتور إبراهيم فاروق مستشار التواصل العلمي والتوعية العلمية العامة، ومروة أبو سعدة استشاري منح دراسية دولية ومدير مصر أكاديمي للتدريب ورئيس مجلس إدارة جمعية مصر للتنمية الشاملة، ومصطفى عباس نائٔب مقرر لجنة الشباب ومدرب معتمد ببرنامج ايراسموس للتبادل الثقافي وباحث بجامعة لايبزج بألمانيا، والدكتورهيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي بوزارة التعليم العالي، وتدير الندوة الدكتورة رضوى زكي عضوة لجنة الشباب.
وجدير بالذكر أن لجنة الشباب تعقد هذه الندوة من منطلق أن بناء الإنسان يعد أحد المحاور المهمة في خطة 2030 للتنمية المستدامة، والتي تمس فئة الشباب بمصر، ومن ثم تهتم "لجنة الشباب" بالمجلس الأعلى للثقافة بتدعيم ما يختص كل الجوانب المختلفة التي تساهم في خلق ثقافة حقيقية ومعتدلة للشباب المصري.
وتطبق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب على الروابط التالية:
ويحاضر بها "طبقًا للترتيب الألفابائي": الدكتور إبراهيم فاروق مستشار التواصل العلمي والتوعية العلمية العامة، ومروة أبو سعدة استشاري منح دراسية دولية ومدير مصر أكاديمي للتدريب ورئيس مجلس إدارة جمعية مصر للتنمية الشاملة، ومصطفى عباس نائٔب مقرر لجنة الشباب ومدرب معتمد ببرنامج ايراسموس للتبادل الثقافي وباحث بجامعة لايبزج بألمانيا، والدكتورهيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي بوزارة التعليم العالي، وتدير الندوة الدكتورة رضوى زكي عضوة لجنة الشباب.
وجدير بالذكر أن لجنة الشباب تعقد هذه الندوة من منطلق أن بناء الإنسان يعد أحد المحاور المهمة في خطة 2030 للتنمية المستدامة، والتي تمس فئة الشباب بمصر، ومن ثم تهتم "لجنة الشباب" بالمجلس الأعلى للثقافة بتدعيم ما يختص كل الجوانب المختلفة التي تساهم في خلق ثقافة حقيقية ومعتدلة للشباب المصري.
وتطبق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب على الروابط التالية: