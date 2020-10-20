نائب بـ«الشيوخ» يطالب الحكومة بإعلان خطتها لمواجهة أخطار السيول

طالب النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة البحر الأحمر، الحكومة بالإعلان عن خطتها لمواجهة أخطار السيول المحتملة على مدن المحافظة (رأس غارب، القصير، سفاجا، حلايب، شلاتين)، لتفادي تكرار أزمة الأمطار الأخيرة التي وصلت لحد السيول، مشيرًا إلى أهمية سرعة تحرك الحكومة في هذا الشأن دون انتظار وقوع الكارثة.وأضاف كمال، في بيان، أن مصر شهدت خلال الأعوام الماضية سيولا ضربت معظم المحافظات بشكل منتظم سنويًا بسبب التغيرات المناخية، مما أنتج عنها سقوط ضحايا أبرياء، فضًلا عن تدمير المنازل والطرق والأراضي الزراعية، مطالبًا بضرورة التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين، لاتخاذ التدابير اللازمة لرفع حالات الاستعداد، وذلك في ضوء تعرض بعض المحافظات لعواصف وظروف مناخية غير ملائمة.ودعا عضو مجلس الشيوخ، لاتخاذ كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجاري المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول، ومراجعة شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحي خاصة بالطرق الرئيسية.