«واحد من الناس» يتكفل بإجراء عملية لوالد بوسي

تواصل الإعلامى عمرو الليثي، مع محمد شعبان والد المطربة بوسي، فور مناشدته بأنه يريد إجراء عملية في عينيه ولكنه لا يستطيع تدبير نفقات العلاج، واستجاب لمناشدته وتكفل بإجراء العملية التي يحتاجها في عينيه وأيضًا مصروفات العلاج من خلال برنامج "واحد من الناس" على الحياة .كان والد المطربة بوسي قد وجه رسالة الى البرنامج، في أنه يرغب في إجراء جراحة فى عينيه، كما أنه يحتاج إلى علاج حساسية الصدر ومرض في البروستاتا، مشيرًا إلى أنه يبلغ من العمر 77 عامًا، ولا يعمل وغير قادر على توفير نفقات علاجه أو إجراء العملية الجراحية، ويحتاج لجلسات تنفس بسبب الحساسية، وابنته لا تنفق عليه.يذاع برنامج "واحد من الناس" فى العاشرة مساء الجمعة على شاشة قناة الحياة.