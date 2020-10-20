رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مدير «إدفو التعليمية» يفتتح «الفوزة الإعدادية» ويتفقد عدة مدارس

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:05 م
فيصل نعيم
فيصل نعيم
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
افتتح فيصل نعيم مدير إدارة إدفو التعليمية بأسوان، اليوم الثلاثاء، مدرسة الفوزة الإعدادية الجديدة بعد عملية الإحلال والتجديد التى قامت بها هيئة الأبنية التعليمية، حيث شهد طابور الصباح بمرافقة السادة (وكيل الإدارة - مدير التعليم الثانوى - مدير التعليم الإعدادى ورئيس قسم التعليم الإعدادى).

وخلال كلمته أثنى مدير الإدارة على الانضباط،  وحث الطلاب على الجد والمحافظة على مدرستهم فى ثوبها الجديد، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

وذلك في إطار توجيهات وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بمواصلة المتابعة الميدانية للمدارس، لمتابعة سير العمل والوقوف على مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

ثم توجه ومرافقوه إلى مدرسة العدوة الإعدادية، وأبدى إعجابه بمستوى النظافة والانضباط وحسن سير العمل بالمدرسة، وزار  مدرسة الشهيد فراج الابتدائية، حيث تم فرد الفصول وتشغيل يوم السبت للحفاظ على التلاميذ مع تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية.

بعدها تفقد مدارس (البحيرة الإعدادية - النزل الإعدادية - معروف الابتدائية)، وشدد على ضرورة استكمال أعمال النظافة ورفع مخلفات الصيانة بشكل فورى، وجارٍ سد عجز المعلمين بمدرسة معروف.

  الجدير بالذكر أنه شهدت صباح محمد سيد مدير التعليم الفنى بالإدارة طابور الصباح بمدرسة أحمد إبراهيم الشريف الصناعية بالبصيلية، وتفقدت مدرسة عبدالستار مدنى الثانوية التجارية بالبصيلية، وخلال جولتها بالفصول والورش والمعامل اطمأنت سيادتها على حسن سير العمل، وقدمت الشكر لإدارة المدرستين والعاملين بهما وتمنت لهم التوفيق والنجاح.

بينما شهد محمد عبدالعزيز مدير التعليم الابتدائي بالإدارة طابور الصباح بمدرسة التحرير الابتدائية بحاجر البلاليص، ثم قام بجولة تفقدية داخل الفصول، اطمأن خلالها على انتظام الدراسة وتسلم التلاميذ للكتب الدراسية، وأبدى إعجابه بمستوى النظافة والانضباط والمظهر العام، مقدمًا الشكر لإدارة المدرسة والعاملين.

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء: رفع درجة الاستعداد لموجة طقس سيئ الخميس والجمعة

تردد القنوات التعليمية ابتدائي وموعد بث البرامج والإعادة الأولى والثانية

حقيقة إغلاق مدرسة مصر للغات في الجيزة بسبب وفاة طالب بكورونا

«هاخده بالقانون».. خالد التميمى يفجر مفاجأة حول ابن هشام عبدالله

الصور

image description

محافظ أسيوط يفتتح معرض «ما يغلاش عليك» لدعم المنتج المصري

image description

«كلنا واحد» تسدد مصروفات الطلاب الأكثر احتياجًا بمدرسة في الهرم

image description

افتتاح معرض المنصورة الأول للكتاب (فيديو)

image description

تخصيص قطعتي أرض لإقامة مساكن اقتصادية ومحطة مياه جوفية بأسيوط

image description

منح شهادة الأيزو لـ7 مستشفيات جامعية بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة إغلاق مدرسة مصر للغات في الجيزة بسبب وفاة طالب بكورونا

فضائح كومبارس الإخوان.. قضية «إثبات نسب» تلاحق الهارب هشام عبدالله

«شوقى» يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

«هاخده بالقانون».. خالد التميمى يفجر مفاجأة حول ابن هشام عبدالله

إنفوجراف

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

نجم الساعة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: مقاطعة المنتجات التركية تصرف شعبى للرد على وقاحة أردوغان

منوعات

اكتشاف كوكبين بينهما «أرض فائقة» على بعد 120 سنة ضوئية

روسيا تنتج 300 ألف جرعة من لقاح كورونا بنهاية أكتوبر

الشركة المصرية للاتصالات.. دفع فاتورة التليفون الأرضى أكتوبر 2020 قبل فرض غرامة

«كمامات وتباعد اجتماعي».. إجراءات صارمة في كافتيريا جامعة القاهرة (صور)

أيام زمان

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
والناس فى التكفير مذاهب
منى رجب
مريم لن تعود لأهلها
د.مينا بديع عبدالملك
ما بين الرهبنة القبطية والكنيسة فى العالم
ماجد حبته
القمة الثلاثية.. والمعضلة القبرصية
المزيد

الثقافة

شريف بكر: «برامج إذاعة القرآن» كتاب يعرض الدور التربوي الذي تقدمه الإذاعة

غدًا.. مناقشة «أغانى الحنة السويسى» لـ حسن الإمام بـ«نوافذ ثقافية»

أغاني فنان الشعب بقصر الأمير بشتاك.. الخميس

صدور الطبعة التاسعة من «الشحاذ» لـ نجيب محفوظ