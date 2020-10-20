مدير «إدفو التعليمية» يفتتح «الفوزة الإعدادية» ويتفقد عدة مدارس

افتتح فيصل نعيم مدير إدارة إدفو التعليمية بأسوان، اليوم الثلاثاء، مدرسة الفوزة الإعدادية الجديدة بعد عملية الإحلال والتجديد التى قامت بها هيئة الأبنية التعليمية، حيث شهد طابور الصباح بمرافقة السادة (وكيل الإدارة - مدير التعليم الثانوى - مدير التعليم الإعدادى ورئيس قسم التعليم الإعدادى).وخلال كلمته أثنى مدير الإدارة على الانضباط، وحث الطلاب على الجد والمحافظة على مدرستهم فى ثوبها الجديد، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.وذلك في إطار توجيهات وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بمواصلة المتابعة الميدانية للمدارس، لمتابعة سير العمل والوقوف على مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.ثم توجه ومرافقوه إلى مدرسة العدوة الإعدادية، وأبدى إعجابه بمستوى النظافة والانضباط وحسن سير العمل بالمدرسة، وزار مدرسة الشهيد فراج الابتدائية، حيث تم فرد الفصول وتشغيل يوم السبت للحفاظ على التلاميذ مع تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية.بعدها تفقد مدارس (البحيرة الإعدادية - النزل الإعدادية - معروف الابتدائية)، وشدد على ضرورة استكمال أعمال النظافة ورفع مخلفات الصيانة بشكل فورى، وجارٍ سد عجز المعلمين بمدرسة معروف.الجدير بالذكر أنه شهدت صباح محمد سيد مدير التعليم الفنى بالإدارة طابور الصباح بمدرسة أحمد إبراهيم الشريف الصناعية بالبصيلية، وتفقدت مدرسة عبدالستار مدنى الثانوية التجارية بالبصيلية، وخلال جولتها بالفصول والورش والمعامل اطمأنت سيادتها على حسن سير العمل، وقدمت الشكر لإدارة المدرستين والعاملين بهما وتمنت لهم التوفيق والنجاح.بينما شهد محمد عبدالعزيز مدير التعليم الابتدائي بالإدارة طابور الصباح بمدرسة التحرير الابتدائية بحاجر البلاليص، ثم قام بجولة تفقدية داخل الفصول، اطمأن خلالها على انتظام الدراسة وتسلم التلاميذ للكتب الدراسية، وأبدى إعجابه بمستوى النظافة والانضباط والمظهر العام، مقدمًا الشكر لإدارة المدرسة والعاملين.