السودان: التطبيع مع إسرائيل غير مرتبط برفع اسمه من قائمة الإرهاب

أكد وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين أن التطبيع مع إسرائيل غير مرتبط برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.وأضاف في مؤتمر صحفي يعقد الآن من الخرطوم، أنه يحق للرئيس الأمريكي بمفرده إزالة السودان عن قائمة الإرهاب.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في تغريدة له عبر "تويتر" مساء الإثنين، أنه سيرفع اسم السودان من قائمة بلاده للدول الراعية للإرهاب، بمجرد دفع تعويضات مالية تقدر بـ335 مليون دولار، لضحايا "الأعمال الإرهابية"، حيث قال "أخبار رائعة! وافقت حكومة السودان الجديدة، التي تحرز تقدمًا كبيرًا، على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب من الأمريكيين وعائلاتهم".