«تموين مطروح»: استلام 139 بطاقة جديدة

ورد لمديرية تموين مطروح، اليوم الثلاثاء، 139 بطاقة من البطاقات التموينية الذكية الجديدة الخاصة بأهالى المحافظة، لتسليمها لهم بمكاتب التموين التابعين لها، فى إطار توجيهات الدكتور علي المصيلحي، بالمتابعة المستمرة للتيسير على المواطنين وتقديم الخدمات لهم.وأوضح السيد أبواليزيد مدير عام مديرية التموين بمطروح، أنه سيتم نشر بيان بأسماء المواطنين أصحاب هذه البطاقات الجديدة، للتسهيل عليهم، مع متابعة وصولها قبل ذهابهم لمكاتب التموين لاستلامها.وسيتم تسليم مكاتب التموين البطاقات الخاصة بالمواطنين، لتسجيلها، وفور التسجيل سيرد للمواطنين رسائل على أرقام التليفونات الخاصة بهم، للتوجه لاستلام البطاقات من مكاتب التموين التابعين لها، مع التأكد من أصحابها من خلال بطاقة الرقم القومى وتقديم 3 صور منها، على أن يتم إرسال رسالة بها رقم 1 إلى رقم 9136 للحصول على الرقم السري.وأشار إلى أن البطاقات الواردة هى 81 بطاقة لمرسى مطروح، و2 لقرية رأس الحكمة والقصر، و30 بمدينة الحمام وقرى البنجر، 2 بالعلمين وقرية سيدى عبدالرحمن، و5 بالضبعة وقرية الجلالة، و3 بالنجيلة، و12 بالسلوم وبرانى، و4 بطاقات لأهالى مدينة سيوة.وطالب مدير تموين مطروح، المواطنين أصحاب البطاقات الواردة أسماؤهم بكشوف البطاقات، بالتوجه لمكاتب التموين لاستلامها وذلك بعد ورود رسائل لهم على التليفونات الخاصة بهم تفيد بذلك وليس قبل ذلك.