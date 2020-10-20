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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو: روسيا تخطط لتصبح دولة رائدة عالميًا في الذكاء الاصطناعي

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 07:49 م
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
وكالات
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يعد الذكاء الاصطناعي أكثر المجالات الواعدة لتطوير التقنيات الرقمية، وتخطط روسيا لأن تصبح دولة رائدة عالميا في هذا المجال، وفقا لما صرح به اليوم رئيس وزرائها، ميخائيل ميشوستين.

وقال رئيس الحكومة الروسية، في كلمة في الجلسة العامة لمنتدى Open Innovations: "الذكاء الاصطناعي اليوم هو المجال الواعد.. وتخطط روسيا لاحتلال مرتبة قيادية في هذا المجال".

وأشار ميشوستين إلى أن التطورات في مجال التقنيات الرقمية الشاملة تسمح بتنظيم جديد لعمليات الإنتاج والخدمات المالية واللوجستيات.

كذلك لفت إلى مجموعة إجراءات تنفذها الحكومة الروسية لتهيئة الظروف المناسبة لنمو شركات تكنولوجيا المعلومات المحلية والأجنبية في روسيا.

وقال ميشوستين إنه اعتبارا من بداية العام القادم سيتم تخفيض ضريبة الدخل لمثل هذه الأعمال إلى 3%، ومعدلات أقساط التأمين إلى 7.6%.

وأكد رئيس الوزراء الروسي أن الحكومة الروسية ستواصل العمل على خلق بيئة مواتية لممارسة الأعمال التجارية في البلاد، على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب في روسيا والعالم.

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