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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

سامح الشيمي: مجلس الشيوخ منبر جديد للحياة السياسية

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 02:01 م
النائب سامح الشيمي
النائب سامح الشيمي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال النائب سامح الشيمي، عضو مجلس الشيوخ، إن المجلس منبر جديد للحياة السياسية وسيثري الحياة النيابية في مصر، حيث يضم كوكبة من النخبة المصرية في مختلف المجالات القانونية والشبابية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية.

وأكد الشيمي، في بيان، إن مجلس الشيوخ إضافة قوية في مناقشة مشروعات القوانين التي تصدر عن البرلمان، وهو ما يتجلى بوضوح في الصلاحيات الواسعة التي منحت لمجلس الشيوخ الجديد، فى كل ما يتعلق بالعملية التشريعية، سواء فيما سوف يحال إليه من مشروعات قوانين من رئيس الجمهورية، أو ما سوف يحيله مجلس النواب إليه من مشروعات قوانين.

وقال الشيمي إن المتفحص لاختصاصات المجلس في الدستور وفي المادتين ٨،٧ بالقانون ١٤١، سيجد أن المادة ٧ تضع مسئولية ومهمة تطوير الحياة السياسية وبناء النظام الديمقراطي ومحاولة ملء الفراغ السياسي الذي تستغله الجماعة الإرهابية دومًا على عاتق الشيوخ، وخصوصًا بعد أن كشفت نتائج الانتخابات الأخيرة لمجلس الشيوخ عن أن ٢٣ حزبًا من 25 حزبًا خاضت الانتخابات وأخفقت في الحصول على أي مقعد، وهو أمر يتطلب بحثًا ورؤية وروشتة، وهو ما يتطلب إعداد الأحزاب السياسية ودعم المؤسساتية فيها ودعم بنائها التنظيمي وبشكل يمكنها من الوجود على أرض الواقع ويمنع عنها الصراعات ويمدها بالاستقرار المطلوب والمؤسساتية المطلوبة لها كي تستطيع ملء الفراغ السياسي تحصينًا لأمننا القومي.

وأضاف أنه كذلك ستجد المادة ٧ تضع أيضًا مهمة دعم السلام الاجتماعي بين المصريين في ربوع البلاد على عاتق مجلس الشيوخ، وهو ما يتطلب رؤي تشريعية عديدة لتحقيق السلام الاجتماعي في مجتمع يتهدد نسيجه الاجتماعي مخاطر لا حصر لها بداية من (الطائفية المقيتة) مرورًا (بالطبقية المريضة) وصولا إلى (النعرات القبلية والعرقية) المدمرة، وهو ما يقتضي أن تقترح أفكارًا جديدة لتجديد الثقافة المصرية، ومحاولة تصحيح عيوبها وغرس قيم جديدة من خلال الخطاب الإعلامي، ومقررات التعليم المدرسي وتجديد الخطاب الديني وتعديلًا لمفاهيم عديدة مشوهة وغرسًا لقيم دينية غائبة وتجرم (التحريض على العنف) وأفكار تجرم (الحض على الكراهية) وأفكار تجرم محاولات (خدش الوحدة الوطنية) وتجريم التكفير، وأفكار تفيد تحقيق (العدالة الاجتماعية) بين المصريين وأفكار ترسخ قيم المواطنة وتعززها، وأفكار تشدد عقوبة التحرش ضد المرأة والعنف ضد المرأة، فلا سلام اجتماعي دون ما عدالة اجتماعية، ولا عدالة دون ما مواطنة ومساواة ولا سلام اجتماعي في مجتمع تقاد فيه نار الطائفية بشكل مستمر وتغذي على مدى الساعة دون ما أي تجريم من الدولة.

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