الجيش الهندي يقتل مسلحين اثنين في منطقة شوبيان

قال متحدث باسم القوات المسلحة الهندية إن إرهابيين اثنين قتلا برصاص جنودها في اشتباك مسلح دام لساعات، في منطقة شوبيان بجامو وكشمير.وأوضح أن هذه العملية الأمنية التي شاركت فيها قوات الشرطة انطلقت بإحاطة منطقة ملهورا بزينابورا بطوق أمني بغرض التفتيش والمراقبة بناء على معلومات باختباء إرهابيين بها.وأضاف أن الاشتباك بالسلاح بدأ عندما فتح المسلحان النار على قوات الأمن، وانتهت العملية بقتلهما واسترجاع بندقية هجومية من طراز AK ومسدس كانا بحوزة القتيلين.