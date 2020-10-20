محافظ أسيوط يفتتح معرض «ما يغلاش عليك» لدعم المنتج المصري

افتتح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، معرض "ما يغلاش عليك" بمقر الغرفة التجارية بأسيوط، ضمن المبادرة الرئاسية لدعم المنتج المصري وتوفير سلع للأسر وأصحاب البطاقات التموينية، وتقديم المنتجات بأسعار اقتصادية مساهمة من الدولة في تخفيف العبء عن المواطنين، خاصة أن محافظة أسيوط تعتبر الأولى على مستوى الجمهورية في المشاركة بالمبادرة الرئاسية.جاء ذلك بحضور عمرو إبراهيم أبوالعيون، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط، وأيمن محروس، رئيس حي شرق أسيوط، ومحمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بأسيوط، وكمال خليفة وكيل مديرية التموين بالمحافظة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.وأوضح محافظ أسيوط أن المبادرة الرئاسية "ما يغلاش عليك" تهدف إلى تحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي وتقديم منتجات وسلع مختلفة للأسر المصرية بأسعار مناسبة ومخفضة، عن طريق التعاون والتنسيق بين الحكومة وبعض البنوك المصرية والقطاع الخاص وشركات تمويل المستهلكين واتحاد الصناعات والغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، لافتًا إلى دعم الدولة للاستهلاك بإضافة 200 جنيه لكل فرد على بطاقات التموين لشراء المنتجات داخل تلك المبادرة، بحد أقصى ألف جنيه للبطاقة، فضلًا عن تيسيرات أخرى للدفع كالتقسيط وخصومات تصل إلى 20%.كما تفقد محافظ أسيوط مركز التميز بمقر الغرفة التجارية بحي شرق أسيوط، والذي يعمل بنظام الشباك الواحد لتقديم خدمات التجار، وأول مركز من نوعه في أسيوط، حيث يقدم خدمات حكومية للتجار من مختلف المناطق الإقليمية، ويعتبر المركز بمثابة مفهوم جديد في عالم التجارة وهمزة وصل بين التجار والخدمات الحكومية المختلفة، خاصة أنه يجمع جميع الخدمات التي يمكن أن يحتاجها التاجر في مكان واحد.