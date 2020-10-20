رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شفاء 592 حالة مصابة بكورونا بالكويت

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 01:42 م
كورونا بالكويت
كورونا بالكويت
أ.ش.أ
طباعة
أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الثلاثاء، عن شفاء 592 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 109 آلاف و198 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي- في بيان صحفي- أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ592 من فيروس (كورونا)، مشيرًا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الإثنين، عن شفاء 746 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 108 آلاف و606 حالات.

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء: رفع درجة الاستعداد لموجة طقس سيئ الخميس والجمعة

لورديانا.. قصة الراقصة البرازيلية صاحبة أشهر فيديو على السوشيال ميديا

فحص الموقف القانوني لإقامة الراقصة لوردينا

«حب الرشاد».. فوائد مذهلة للحبة الحمراء

الصور

image description

تخصيص قطعتي أرض لإقامة مساكن اقتصادية ومحطة مياه جوفية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يفتتح معرض «ما يغلاش عليك» لدعم المنتج المصري

image description

منح شهادة الأيزو لـ7 مستشفيات جامعية بأسيوط

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1471 محضرًا تموينيًّا في 24 ساعة

image description

معدات كسح وغرف عمليات لمواجهة الشتاء في دمياط (صور)

الأكثر قراءة

«شوقى» يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

خطفت «الترند» برقصة.. من هي لوردينا التي أشعلت مواقع التواصل

رقصت على أغاني الهضبة.. 10 فيديوهات قبل الشهرة لـ «راقصة الترند»

رئيس الوزراء: رفع درجة الاستعداد لموجة طقس سيئ الخميس والجمعة

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

نجم الساعة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: مقاطعة المنتجات التركية تصرف شعبى للرد على وقاحة أردوغان

منوعات

خبير بريطاني يحذر: كورونا لن يختفي

الصين: لا آثار جانبية حادة لاختبارات لقاحات كورونا

مواقع تونسية تبرز تعافي فرجاني ساسي من كورونا

اكتشاف آلة إيقاع عمرها 3000 عام وسط الصين

أيام زمان

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

مقالات الرأي
عمرو خالد
وسّع على غيرك يوسع الله عليك
القس. رفعت فكرى
فرنسا وإيواء الثعابين
لواء.حمدى البطران
رقابة المجتمع على الإبداع
لواء. محسن الفحام
مصر- ليبيا والمصير المشترك
المزيد

الثقافة

تعرف على «فوه» مدينة القباب والمساجد المجهولة (صور)

يوسف نبيل: يخون المترجم عندما يحذف أو يضيف وإبداعه مرهون بغيابه عن النص

«ثقافة المنيا» تحيي ذكرى ميلاد أمير الشعراء «أحمد شوقي»

الثقافة أسلوب حياة في مواجهة الفكر المتطرف بـ«قصر الجيزة»