شفاء 592 حالة مصابة بكورونا بالكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الثلاثاء، عن شفاء 592 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 109 آلاف و198 حالة.وأضاف وزير الصحة الكويتي- في بيان صحفي- أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ592 من فيروس (كورونا)، مشيرًا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الإثنين، عن شفاء 746 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 108 آلاف و606 حالات.