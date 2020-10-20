وزير ري جنوب السودان: نسعى للاستفادة من تجربة مصر في التنمية

عقدت اللجنة الفنية المشتركة لمشروعات التعاون في مجال الموارد المائية والرى بين مصر وجنوب السودان، اجتماعها على هامش فعاليات أسبوع القاهرة للمياه.وناقش الاجتماع، الملفات المشتركة والإنجازات التي تمت منذ زيارة وزير الموارد المائية والرى المصري إلى جنوب السودان في سبتمبر الماضي حيث تم الانتهاء من إنشاء محطتي مياه جوفية بالكامل ضمن مشروع إنشاء 6 محطات مياه شرب جوفية في نطاق مدينة جوبا ومن المتوقع الانتهاء من الست محطات مياه الشرب الجوفية بالكامل في مارس 2021.من جانبه أعرب مناوا بيتر قادكوث وزير الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان، عن سعادته بزيارة مصر على رأس وفد رسمي رفيع المستوى بناءً على دعوة رسمية من نظيره المصري الدكتور محمد عبد العاطي، للمشاركة في أسبوع القاهرة للمياه والذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري للعام الثالث على التوالي خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر 2020، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.وقال خلال الزيارة التي نظمتها وزارة الموارد المائية والرى، إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن انبهاره وسعادته بالمشروعات التنموية الموجودة في المنطقة الاقتصادية والتي ستخدم بلا شك القارة الإفريقية وليس مصر فقط، متطلعًا لنقل هذه الخبرات وما شاهده خلال الزيارة الى جنوب السودان، مؤكدا أهمية تشجيع الاستثمار المصري في بلاده، وذلك في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين، مناشدًا المستثمرين المصريين الاستثمار في جنوب السودان.كما زار وزير الري الجنوب سوداني كذلك ميناء العين السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية وتعرف على إمكانيات الميناء وأرصفة شحن الحاويات ومحطة صب السوائل، بالإضافة الى زيارة أحد المصانع الحديثة في المنطقة والمتخصصة في إنتاج الفايبر جلاس وتفقد مكونات المصنع وإمكانياته معربًا عن تمنيه نقل هذه التجارب الى دولة جنوب السودان.وصرح وزير الموارد المائية والرى بأن جنوب السودان تتطلع إلى تعزيز العلاقات الممتدة والعريقة مع مصر في كافة المجالات خاصة في مجالات النقل والتعليم والكهرباء والعديد من المجالات التي تهم الجانب الجنوب سودانى، وأكد قرب تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين لبحث كافة المشروعات المشتركة بين الدولتين الشقيقتين.