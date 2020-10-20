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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

نقاط تفتيش وخط نفط.. تفاصيل «صندوق إبراهيم» بين إسرائيل والإمارات وأمريكا

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:08 م
إسرائيل والإمارات
إسرائيل والإمارات وأمريكا
سارة الشلقاني
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أعلنت الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، خلال لقاءات عقدت في تل أبيب، تدشين صندوق مشترك للتنمية.

ووصل وفد حكومي إماراتي، أمس الثلاثاء، إلى تل أبيب، ضم كلا من حميد الطاير وزير الإمارات للشئون المالية، وعبيد بن طوق، وزير الاقتصاد، وعمر غباش، مساعد وزير الخارجية الإماراتي والتعاون الدولي للشئون الثقافية، ورافقه وفد أمريكي، ترأسه ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكية.

ويرصد «الدستور» أبرز المعلومات حول صنودق التنمية الإسرائيلي الأمريكي الإماراتي:

- أطلق عليه «صندوق إبراهيم» لكونه نتيجة اتفاقيات السلام التي تحمل الاسم ذاته بين إسرائيل والإمارات والبحرين، والذين اتخذوا ذلك اللقب تيمنًا بسيدنا إبراهيم «أبوالعرب» عليه السلام.

- تبلغ قيمة الصندوق الإسرائيلي الإماراتي الأمريكي 3 مليارات دولار.

- يستثمر الصندوق في مشروعين رئيسيين كأول مشروعاته بين إسرائيل والإمارات.

- المشروع الأول هو تمويل نقاط التفتيش بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وجسر النبي «الذي يربط الضفة الغربية بالأردن».

- المشروع الثاني هو الاستثمار في تنمية خط أنابيب النفط «إيلات- عسقلان».

- يهدف «صندوق إبراهيم» إلى تعزيز المشاريع الاقتصادية.

- يمكن لدول أخرى الانضمام إلى «صندوق إبراهيم».

ووقّعت أبوظبي وتل أبيب، اليوم الثلاثاء، 4 اتفاقيات ثنائية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والاتصال والطيران، والأخيرة تشمل الإعفاء من تأشيرات الدخول للسياح من الجانبين.

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