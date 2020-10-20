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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تسجل حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 01:47 م
كورونا في إيران
كورونا في إيران
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 322 حالة وفاة و5039 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقًا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن هذا هو أعلى عدد يومي للإصابات تسجله الجمهورية الإيرانية منذ ظهور الفيروس بها.

وكانت إيران سجلت أمس 337 وفاة جديدة بكورونا في حصيلة يومية قياسية أيضًا.

وأعلنت الوزارة اليوم عن أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 539 ألفًا.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 31 ألفًا.

وأضافت أن 30 محافظة إيرانية، من إجمالي 31 محافظة، تصنف ضمن المناطق الحمراء، وهو ما يعني الحذر الشديد.

ولفتت إلى أن 4810 من المصابين بكورونا في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة، فيما تجاوز عدد المتعافين 434 ألفًا، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا).

ووفقًا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز فإن إيران تأتي في المرتبة الـ13 عالميًّا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.

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