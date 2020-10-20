نتنياهو يستقبل وفد الإمارات في إسرائيل: نصنع تاريخاً سيبقى في الذاكرة لأجيال

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، لدى استقباله في مطار بن جوريون وفد دولة الإمارات العربية المتحدة قائلاً:"اليوم نصنع تاريخا سيبقى في الذاكرة لأجيال، هذه هي الزيارة الرسمية الأولى من الإمارات". وقال نتنياهو "اليوم نوقع اربع اتفاقيات من شأنها ان تغير الأمور، في المجال الاقتصادي وفي مجال العلوم والتكنولوجيا وفي مجال الطيران".وأعرب نتنياهو عن امتنانه للولايات المتحدة قائلا "لم نكن لنشهد مثل هذا اليوم لولا الدعم الأمريكي، سوف نتذكر هذا اليوم، يوم السلام الرائع".ووصل وفد إماراتي إلى إسرائيل، اليوم الثلاثاء، في أول زيارة رسمية لمسؤولين من الإمارات منذ أن تم الإعلان عن تطبيع العلاقات في أغسطس الماضي، على أن يجري التوقيع على عدد من الاتفاقيات تشمل مجال الطيران وحماية الاستثمار والإعفاء من التأشيرات والعلوم والتكنولوجيا، ويرافق الوفد وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين الذي حضر عشاء عمل مع مسؤولين إماراتيين وإسرائيليين في أبوظبي أمس الإثنين.وكتبت مديرة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية الإماراتية هند مانع العتيبة في تغريدة على تويتر قبيل انطلاق الرحلة: "هذا الصباح تتحضر الإمارات لإرسال أول وفد رسمي إلى إسرائيل". وبحسب "العتيبة"، فإن الوفد يترأسه وزير الدولة لشؤون المالية حميد عبيد الطاير ووزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري.ووقعت إسرائيل في 15 سبتمبر الماضي في واشنطن برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتفاق إقامة علاقات مع الإمارات وإعلان "تأييد سلام" مع البحرين التي وقعت الأحد الماضي رسمياً اتفاق إامة العلاقات مع إسرائيل، وأصبحت الإمارات والبحرين ثالث ورابع دولة عربية تطبع العلاقات مع إسرائيل، بعد الأردن عام 1994 ومصر عام 1979.