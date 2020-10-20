حقيقة إغلاق مدرسة مصر للغات في الجيزة بسبب وفاة طالب بكورونا

كشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن وفاة طالب داخل مدرسة مصر للغات بالجيزة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وإغلاق المدرسة.وقالت المصادر فى تصريحات لـ«الدستور»: «عدد الحالات التي ظهرت اثنتين فقط ولا توجد حالات وفاة، وهذا الكلام قبل بدء العام الدراسي الرسمي فالدراسة فى المدارس الدولية قد بدأت قبل الموعد الرسمي بأسبوعين».وأضافت المصادر أن المدرسة لم تغلق ولكن القسم الدولى فقط هو الذي تم إغلاقه وتعقيم المدرسة بالكامل والأمور تسير بشكل طبيعي.وأكدت المصادر أن من يتداول هذه الشائعات يريد بث القلق والرعب فى نفوس أولياء الأمور مع بداية العام الدراسي الجديد الذي يسير بشكل منتظم حتى الآن، ولذلك نناشد بعدم الانسياق وراء الشائعات وأن يتم الرجوع إلى المصدر الرسمي المتمثل في وزارة التربية والتعليم عند تناول تلك الموضوعات.