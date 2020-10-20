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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
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سياسي

النائب محمد السلاب يربك حسابات 53 مرشحًا برصيد هائل من الخدمات

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 01:36 م
النائب محمد السلاب
النائب محمد السلاب
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- اسم السلاب يشعل انتخابات مجلس النواب في مدينة نصر

بعد مرور 10 سنوات على وفاة النائب المخضرم الراحل مصطفى السلاب، عاد اسم عائلة السلاب مرة أخرى إلى المشهد الانتخابي في الدائرة الأكبر في القاهرة والأكثر سخونة على مستوى الجمهورية، مدينة نصر بإعلان النائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب الترشح على المقاعد الفردية عن حزب مستقبل وطن في الانتخابات التي تجرى الشهر المقبل، والذي يخوض المعركة برقم 1 في كشوف المرشحين ورمز القلم.

وتسبب التقسيم الأخير للدوائر الانتخابية في تغيير شكل الصراع الانتخابي بالدائرة بعد انضمام مصر الجديدة لها ليصبح اسمها دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، حيث كان يطلق عليها "دائرة الجنرالات والمثقفين نظرًا لتركيبتها الاجتماعية.. ولكن بعد ضمها لدائرة مدينة نصر، تغير ذلك الوصف بسبب تغيير شكل الصراع الانتخابي بها، لتصبح دائرة الصفوة، وبالتالي تشهد الدائرة حاليًا صراعًا غير تقليدي بين أبناء مصر الجديدة من ناحية وأبناء مدينة نصر من ناحية أخرى، نظرًا لوجود مرشحين من الجانبين إضافة إلى وجود مرشحين من خارج الدائرة.

وأعلن النائب محمد مصطفي السلاب، ترشحه على المقعد الفردي بعد أن سبق لـ السلاب ترشحه في الانتخابات الماضية على القائمة عن محافظة الدقهلية، وحرص على تقديم الشكر لأهالي محافظة الدقهلية واستأذنهم في الاضطلاع بدور جديد في الدائرة التي ارتبط بها نشأته وشهدت بداية عمله التطوعي والخدمي مع والده وأسرته لسنوات طوال، ومنذ بدء الدعاية الانتخابية، حرص السلاب على القيام بجولات مكوكية فى جميع مناطق الدائرة، ولقاء المواطنين، والسماع الى مطالبهم، كما قام النائب محمد السلاب باستعراض إنجازاته خلال السنوات الخمس الماضية بالمجلس والتى لاقت استحسانًا وتأييدًا من المواطنين، خاصة وأن محمد السلاب قدم إسهامات كبيرة لخدمة أهالي الدقهلية، فضلا عن الدور الخدمي الكبير الذي تقوم به مؤسسة مصطفى السلاب الخيرية لخدمة أهالي مدينة نصر ومصر الجديدة والمناطق المختلفة.

واستهل النائب محمد مصطفي السلاب حملته برسالة لأهالي مدينة نصر ومصر الجديدة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد فيها أن دافعه للترشح على المقعد الفردي بدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة هو رغبته وحرصه على خدمة أهالي الدائرة والوقوف على مشاكلهم وتقديم حلول عملية لها. ‎وأعرب السلاب عن شكره وامتنانه لأهالي الدائرة الذين استقبلوه بحفاوة كبيرة خلال جولاته التمهيدية. ‎كما أكد على أنه لا يفرق بين الدور التشريعي والدور الخدمي للنائب فكلاهما مكمل للآخر، فلابد للنائب أن يتواجد بين الناس يتعرف على مشكلاتهم ويطرح الحلول لها، ويحمل مطالبهم للحكومة والجهات التنفيذية، كما يتحتم عليه أن يضطلع بدوره الرقابي والتشريعي.

‎كما أكد السلاب في رسالته على أن البرلمان القادم يقع عليه عبء كبير ومسئولية لكي يفي باحتياجات ومتطلبات الناس في الحياة الكريمة، من تعليم جيد يلائم تحديات المستقبل، وتعليم جامعي يضع الجامعات المصرية في منزلة متقدمة بين جامعات العالم، ومنظومة متكاملة للبحث العلمي تفسح المجال للبحث والابتكار. ‎وذكر السلاب أن التحدي الأكبر أمام الحكومة والبرلمان القادم هو خلق فرص عمل للشباب والفتيات، واكتمال منظومة الرعاية الصحية لتشمل فرد في مصر، ومنظومة الضمان الاجتماعي التي تكفل المعاش الحياة كريمة لكل مواطن.

‎وأضاف السلاب علي أنه سيكون صوت الشباب داخل البرلمان، وأنه سيطرح عدد من المبادرات لتعظيم الاستفادة من قدرة الشباب على الاسهام في حركة تطور المجتمع، ‎كما أكد على أن مصر أمام فرصة واعدة للتقدم، بسياسات حاسمة، وحلول جريئة للمشكلات المتراكمة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يعمل مخلصًا لبناء دولة عصرية جديدة. ‎
ودعا السلاب أهالي مدينة نصر ومصر الجديدة للمشاركة بالإدلاء بصوتهم، مؤكدًا على أن الانتخاب حق لكل مواطن قبل أن يكون واجبًا.

النائب محمد السلاب هو رئيس "مجموعة مصطفى السلاب"، وهو عضو "مجلس النواب"، ووكيل لجنة الصناعة وعضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجلس، ويشغل منصب رئيس كل من "مصانع سيراميكا رويال"، و"مؤسسة العمل الخيري والاجتماعي"، كما يترأس مجلس إدارة "مستشفى مصطفى السلاب الخيري للعلاج بالمجان"، وعضو "الجمعية البريطانية لرجال الأعمال"، و"الجمعية العمومية لمستثمري مدينة العبور"، و"النقابة العامة للتجاريين"، وهو حاصل على بكالوريوس التجارة وإدارة الأعمال، ودبلوم عام في وسائل الإعلام والإعلان.
النائب محمد السلاب يربك حسابات 53 مرشحًا برصيد هائل من الخدمات
النائب محمد السلاب يربك حسابات 53 مرشحًا برصيد هائل من الخدمات

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