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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ القليوبية: 176 ألفًا مجمل طلبات التصالح في مخالفات البناء

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 01:57 م
عبدالحميد الهجان
عبدالحميد الهجان
كتب صلاح حسنى
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أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع أعداد طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، التي جرى تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة بعد التخفيضات في أسعار متر التصالح، التي أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة وتحديد أسعار تتلاءم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.

وأكد "الهجان" في بيان له اليوم، أنه بلغ إجمالي طلبات التصالح التي تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، أمس الإثنين، 804 طلبات تصالح على مخالفات البناء، ليبلغ إجمالي عدد الطلبات التي جرى تسلمها من المواطنين حتى الآن، 176 ألفًا و3 طلبات تصالح، كما جرى تحصيل 992 مليونًا و384 ألف جنيه.

وشكّل المحافظ لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية مديرى عموم الإدارات المعنية مهمتها حصر كل المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادى والتى لا تتناسب قيم التصالح التي جرى إقرارها بصفة عامة عليهم، وذلك لعرضها على لجنة التقييم لدراسة تخفيض قيم التصالح المقررة عليهم بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق، وذلك استجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين لتضررهم من قيمة مقابل التصالح فى بعض المناطق بالمدن والأحياء، نظرًا للطبيعة الخاصة لتلك المناطق، مشيرًا إلى أنه سوف يستفيد من التخفيض من يتقدم بطلبات تصالح قبل الموعد النهائي المحدد للتقدم بالطلبات فى 30-9-2020.

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