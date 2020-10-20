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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المعارضة البيلاروسية: «النظام يخرسنا»

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:12 م
جريدة الدستور
وكالات
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كررت زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، اليوم الثلاثاء، الاتهامات بأن السلطات في بلادها عذبت مئات المحتجين المحتجزين.

وقالت تيخانوفسكايا، في كلمة ألقتها في بولندا، عضو الاتحاد الأوروبي المتاخمة لبيلاروسيا والتي فرت إليها زعيمة المعارضة: "التعذيب يستخدم لإسكات البلد بأسره".

وتم اعتقال أكثر من 7 آلاف محتج منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في بيلاروسيا في 9 أغسطس، والتي جاءت فيها تيخانوفسكايا في المرتبة الثانية وفقا للنتائج الرسمية المثيرة للجدل.

وندد الاتحاد الأوروبي بالانتخابات، ووصفها بأنها "غير حرة ولا نزيهة"، وبتورط الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، المستمر في السلطة منذ فترة طويلة، في القمع العنيف للمعارضة.

وأعلنت الأمم المتحدة أنها تلقت تقارير تفيد بأن ما لا يقل عن 400 متظاهر محتجز تعرضوا للتعذيب أو غير ذلك من الإساءات أثناء الاحتجاز.

وقالت تيخانوفسكايا، في خطاب ألقته في جامعة أوروبا في وارسو، إن المحتجين في بيلاروسيا أظهروا "بطولة لا تصدق كل يوم على مدى الشهرين الماضيين".

وأكدت أن "نتائج الانتخابات المعلنة لا علاقة لها بالواقع".

وأعطت النتائج الرسمية 80% من الأصوات المتنازع عليها للرئيس لوكاشينكو ليفوز بولايته السادسة على التوالي، ويقول أنصار تيخانوفسكايا إنها كانت الفائز الفعلي.

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