«مالية السودان»: تغيير صرف العملة بات حتميًا

قالت وزيرة المالية السودانية هبة محمد علي، اليوم الثلاثاء، إن إزالة وصمة الإرهاب عن السودان انتصارًا للخرطوم.وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن من الخرطوم بمناسبة إعلان الولايات المتحدة رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية السوداء للدول الراعية للإرهاب، أن ‏الفوائد الفورية ستكون معنوية أما الاقتصادية والمالية فستكون تباعًا.وأكدت الوزيرة على أن الحكومة السودانية ستعمل على تغيير سعر الصرف للعملة سريعًا، مشيرة إلى أن الاستثمار الغربي سيساعد السودان على تطوير اقتصاده.وتابعت: سيتم صياغة قوانين جديدة للاستثمار، وسنعمل على إصلاح قطاع البنية التحتية، وسنعمل على وقف الاستدانة وسداد ديوننا.