«اقتصادية النواب» توافق على امتياز إنشاء وتشغيل محطة دحرجة ببورسعيد

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس أحمد سمير، وبالإجماع، وبمشاركة مكتبي لجنة النقل والمواصلات والشئون الدستورية والتشريعية، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح امتياز إنشاء وتشغيل إعادة تسليم محطة دحرجة "رورو" بنظام الـB.O.T فى ميناء شرق بورسعيد.وقالت النائبة بسنت فهمي، الخبير الاقتصادي لـ"الدستور"، إن قرار رئيس مجلس الوزراء يعد نقلة كبيرة من أجل جذب استثمارات أجنبية على الأراضي المصرية، وخطوة على الطريق الصحيح ويدعم الاقتصاد القومي.