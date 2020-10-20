عضو «الشيوخ»: زيادة المعينات بالمجلس يعكس دعم الرئيس للمرأة

قالت النائبة نهال المغربل، عضو مجلس الشيوخ، ونائب وزير التخطيط سابقًا، إن زيادة عدد النائبات المعينات بالقرار الجمهوري بمجلس الشيوخ يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمه للمرأة المصرية والدفع بها في مراكز صنع القرار.وأضافت المغربل، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، على هامش استقبال الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عثمان لبعض النواب المعينين لتسليمهم كارنيهات العضوية، إن الرئيس السيسي راعى في قرار التعيين أن يكون عدد النائبات المعينات كبير وأن يكون هناك تنوع في تعيينهن، ما بين النقابات المهنية والأكاديميين والمهنيين بحيث يكون هناك تنوع، وهذا يصب في خدمة العمل البرلماني ومصلحة الوطن.