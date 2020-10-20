513 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 513 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.وقالت الكيلة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- إنه تم تسجيل 8 وفيات جديدة، و549 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.3%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.