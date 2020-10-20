قيادي سابق بـ «الأوقاف»:تصديت لمخطط إخوانى أستهدف تدمير المساجد

مجازاه المتلونين بالمناصب القيادية

كشف الشيخ فؤاد عب العظيم وكيل وزارة الأوقاق لشئؤن المساجد الأسبق سر هجوم قنوات الإخوان الإرهابية، على جهود الوزارة يشأن إعمار بيوت الله، وإدعائها بالباطل غلق وهدم المساجد، رغم ما تم بناؤه خلال 6 سنوات ويزيد على 1200 مسجدا، إضافة إلى صيانة 3600.وقال الشيخ فى حواره للدستور إن فترة عمله في الأوقاف كانت قبل مجئ الإخوان، فقد كان مسؤولا عن شئون المساجد، لافتا إلى أنه استمر في إدارة المساجد والتفتيش 15 عاما.وأكد أن ما فعله الإخوان خلال فترة حكمهم من تخريب داخل أروقة الأوقاف لا حصر له، قائلا إن بداية الإحتكاك مع وزير الأوقاف الإخواني طلعت عفيفي، فى احتفالية عزوة بدر وكان مقرر إقامتها في مسجد الحسين،:" اتصل بي وقتها طلعت عفيفي وقال: عايزين نغير الاحتفال من الحسين لمسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم، وأصدر تعليمات ألا تقام أي احتفالات في مساجد بها أضرحة على الإطلاق"، وقتها أبلغته أن الاستعداد كلها تمت على أن يقام الاحتفال في مسجد مولانا الإمام الحسين، لذلك وافق على أن لا يتكرر الأمر مرة ثانية.وأضاف أنه تم اهماله في موقع عمله وأصبح دوره مهمشا، بعد مواقفه ورفضه المعلن لقرارات وتصريحات وزيرالأوقاف الإخواني، كنا نرى أن التعليمات تأتي من مكتب الإرشاد.وروى تفاصيل حوار دار بينه وبين الشيخ محمد الصغير، مستشار وزير الأوقاف، الذي كان يتلقى التعليمات من مكتب الإرشا، وكان يطلب منه أن يختار مكان لينقل فيه بعيدا عن ديوان عام وزارة الأوقاف، وحينها:" أخبرته أنني من وضعت الهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف لم أترك مكاني، فعملت بـ 7محافظات وسافرت 10إلى دول.وتابع:" رد عليا قالي انت مش هتقعد هنا في الوزارة، وضيقوا عليا الحال فطلبت منهم أن أشرف على احد المساجد، وصدر القرار بصياغة خاطئة من الناحية القانونية، فأعادوا الصياغة بوظيفة مستشار لرئيس القطاع الديني، وهي درجة وظيفية ليس لها توقيع تنفيذي ولا يوجد له هيكل تنظيمي مالي أو إداري، ومدخلش الوزارة تاني".واستطرد:" خلال هذة الفترة وقبل وصولي لسن المعاش كنت أمارس عملي من خلال الدروس في مسجد سيدنا الحسين، سيدنا أحمد الدردير، وكنت منطلق من نفس المنهجية حبي لآل البيت وحب الوطن.وأوضح عبد العظيم أن وزارة الأوقاف في ذلك الوقت انقسمت، منهم من عمل على مجاراة الإخوان وتعليماتهم رغبة منهم في الوصول أو خوفا من الأقصاء، مضيفا:" لكني لم ألتفت لهذا وقفت ضدهم في دروسي وفي تصريحاتي وكنت دائما أؤكد أنه لم يوجد شيئ يطلق عليه جماعة الإخوان وخلال الدروس الدينية التي كنت ألقيها كنت حريص على تفند فكر جماعة الإخوان الإرهابية من أول شيخهم مؤلف الفكر أو صاحب الفكر حسن البنا، وكنت بوضح بالأدلة المنهجية أن هذا الفكر يعد خروجا عن مسار وطريق سيدنا النبي.وقال مسؤول المساجد الأسبق إن من انتهج منهج الإخوان خان دينه ووطنه، وللأسف حزنت لوجود متلونين في وزارة الأوقاف.وذكر أن طلعت عفيفى كان يتخبط فى قراراته، وفاجأنا في يوم أنه ينتوي تشكيل هيئة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ لأن يجب على كل فرد أن ينهى نفسه عن الشر، وعارضته في عدد من وسائل الإعلام بإننا ليس بحاجة لمثل هذه الجماعة؛ لأن لدينا 120 ألف مسجد، ومؤسسة الأزهر الشريف، والتى تعمل على نشر صحيح ووسطية الإسلام فى ظل انتشار للجماعات التكفيرية.ولفت إلى جهود وزارة الأوقاف حاليا في خدمة وعمارة بيوت الله، ونشر الفكر الوسطي المستنير، ومحاربة الفكر المتشدد، وإعداد الأئمة وحسن تأهيلهم مما انعكس على مستوى أدائهم بتميز ملحوظ، معربا عن فخره بالدور والجهد الدعوي والوطني والمجتمعي الملموس الذي تقوم به في خدمة الدعوة ونشر الفكر المستنير وفِي خدمة بيوت الله.