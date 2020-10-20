وزير الرى العراقى: الاستقرار في مصر يساعد في الاستفادة من الخبرات

على هامش فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة 2020، استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، المهندس مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية العراقي والوفد المرافق له والذي يقوم بالمشاركة في أسبوع القاهرة للمياه من (18-23) أكتوبر 2020، لمناقشة التعاون الثنائي بين البلدين في مجال المياه.وأكد عبد العاطي، الإستعداد الكامل لتلبية طلبات الأشقاء في دولة العراق في كافة المجالات المتعلقة بالشأن المائي وخاصة بناء الكوادر والقدرات، كما أعرب الوزير عن دعم وزارة الموارد المائية والري المصرية لتنظيم أسبوع بغداد للمياه بجهد مشترك بين البلدين والتعاون لخدمة القضايا المائية ذات الاهتمام المشترك.‏‎ومن جانبه أعرب الوزير العراقي عن شكره وتقديره للدعوة الكريمة التي تلقاها لزيارة مصر والتي كانت في تقديره مثمرة من كافة النواحي، خاصة التعرف على الأنشطة المختلفة الفنية والقانونية والسياسية والموقف المتعلق بسد النهضة الإثيوبي، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون بين الوزارتين في مختلف مجالات المياه، لبناء الكوادر العراقية بهدف تعزيز قدراتهم ونقل الخبرات لاسيما مع عدم وجود تواصل في العراق بين الأجيال القديمة والأجيال الحديثة في هذا القطاع.وألمح الوزير العراقي إلى افتقار الكوادر العراقية للكثير من الخبرات الموجودة في مصر، مشيرًا إلى أن الاستقرار السياسي والأمني في مصر يساعد كثيرًا في الاستفادة من هذا الخبرات المتراكمة، كما أقترح دعوة عدد من السادة الخبراء المصريين إلى العراق ليتفقدوا على الطبيعة الأنشطة المختلفة وتحديد ما تحتاجه العراق من خبرة مصرية.وأكد الحمداني أن التعاون المشترك بين مصر والعراق سوف يعطي صورة إيجابية للغاية للتعاون العربي - العربي وهي دلالة على الإخلاء والشراكة بين الأشقاءكما تطرق الوزير العراقي إلى إمكانية تنظيم دورات تدريبية في مصر لعدد من هذه الكوادر العراقية تفعيلا لمذكرة التفاهم لبناء القدرات سواء من خلال التواصل عن بعد أو حضوريًا، لافتًا إلى تفاهمه مع رئيس الوزراء العراقي حول أهمية تنظيم مؤتمر مثل أسبوع القاهرة للمياه والاستفادة من خبرة مصر في هذا الصدد، ليكون أسبوع بغداد للمياه على الوجه الأمثل، كما أستعرض الوزير العراقي خلال حديثة ما كانت عليه إمكانيات العراق من خبرات قديمة تعود الى فترة السبعينيات سواء في مجال الري والزراعة وكانت هناك تكنولوجيا مطبقة في هذا المجال إلا أنها اندثرت بفعل الأوضاع السياسية وإرهاب داعش.تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عبد العاطي اصطحب الوزير العراقى لتفقد مركز الرصد والتنبؤ بالفيضان وكذلك مركز التليمترى للإطلاع على سُبل تطبيق التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة.