كيف تعافى الاقتصاد المصري من كورونا وتصدر قمة الدول الإفريقية؟

ارتفاع معدل النمو

الحفاظ على تصنفيات المؤسسات الدولية

الأولى إفريقيا في التعافي من الوباء

الخطة الاقتصادية لمواجهة الفيروس

جاءت أزمة فيروس كورونا المستجد بما لا تشتيه اقتصاديات دول العالم، قرارات الإغلاق ووقف حركة الطيران في محاولة للسيطرة على الجائحة، كبدت العالم خسائر فادحة، خاصة الدول المعتمدة على السياحة أو النشاطات الترفيهية، كذلك التي تعتمد على إيراداتها من الصادرات.ولكن مؤشر التعافي الاقتصادي من الجائحة الذي أصدرته مجموعة هوريزون الأمريكية لأول مرة في سبتمبر 2020 حدد الدول الأفضل تجهيزًا لمواجهة الأزمة والتعافي بشكل أقوى، وتصدرت مصر المركز الأول إفريقيًّا، والرابع عربيًّا بعد الإمارات، السعودية، الكويت."الدستور" ترصد في تقرير مدعوم بالبيانات، كيف تعامل الاقتصاد المصري مع الأزمة ومؤشرات تعافيه.توقع معهد التمويل الدولى IIF ركودا عميقا هذا العام بسبب تفشى فيروس كورونا الذى سيؤدى إلى تقليص الناتج المحلى الإجمالى لينكمش نمو الاقتصاد العالمى بحوالى سالب 3.8 % ليصبح أسوأ تأثيرا من الأزمة المالية العالمية التى تسببت فى انكماش سالب 0.4 % فقط فى عام 2009.وشهدت مؤشرات النمو في مصر ارتفاعا رغم الأزمة وحقق ٣.٨ ٪؜ للعام ٢٠١٩- ٢٠٢٠، وعلق محمد معيط وزير المالية أن مصر تعد من الدول القليلة التي استطاعت تحقيق معدل نمو موجب خلال عام 2020، لافتا إلى أن معدل النمو المحقق، يعتبر الأعلى على مستوى العالم.وانخفض العجز الكلي إلى 7.8 ٪؜ من الناتج المحلي حسب المؤشرات الأولية، مقارنة بنسبة بلغت 8.2 ٪؜ من الناتج المحلي في العام السابق رغم الجائحة، وهو ما يرجع إلى الجهود المبذولة لإدارة الموقف والعمل على احتواء تأثير الفيروس.وحققت إجمالي إيرادات الموازنة معدل نمو سنوي خلال العام المالي 20192020 قدره 2.3 في المئة مقارنة بحصيلة العام المالي السابق.حافظت مصر على تصنيفها الإئتماني رغم كورونا، فأبقت المؤسسات الدولية على التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري دون تعديل، كما أبقت على النظرة المستقبلية المستقرة لأداء الاقتصاد المصري، كما أكدت ثقة قطاع الأعمال الدولي في أداء الاقتصاد وآفاق تطوره مستقبلًا، وعلق وزير المالية، بأن مصر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي تحقق هذا الإنجاز بالحفاظ علي تصنيفها الائتماني على الرغم من التداعيات الاقتصادية الشديدة للجائحة.صنفت مجموعة هوريزون الأمريكية في مؤرشها عن الدول التي ستتعافى من أزمة كورونا، مصر ضمن الدول الأكثر قدرة على استيعاب الصدمة الأُولى من الجائحة، بتحقيقها 51.2 نقطة من 100 نقطة؛ لتأتى فى المركز الـ 70 من بين 122 دولة، وفى المركز الأول إفريقيًّا، والرابع عربيًّا بعد الإمارات، والسعودية، والكويت.وقيم المؤشر التعافى الاقتصادى من كورونا حسب العوامل التى تمتلكها الدولة وتساعدها على التعافى من خلال 3 محاور رئيسة: مرونة النظام الصحى، المرونة الاقتصادية، والقدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية.اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات لمواجهة تداعيات كورونا، تضمنت تخصيص 100 مليار جنيه، لدعم الخطة الرئاسية الشاملة، التي تهدف إلى مكافحة الجائحة، بجانب تخفيف العبء المالي عن الصناعات الاكثر تضررا، المواطنين الأكثر عرضة للتداعيات السلبية للوباء، وصرف منح للعاملين في القطاعات الأكثر تأثرًا ومنها قطاع السياحة والعمالة المؤقتة، كما أجل البنك الدولي تسديد فوائد القروض لـ٦ شهور.